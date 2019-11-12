Начата экстрадиция Буркова из Израиля в США

Россиянина Алексея Буркова, арестованного в Тель-Авиве по запросу США , в настоящий момент экстрадируют из Израиля

Адвокат обвиняемого в преступлениях в компьютерной сфере россиянина, Михаил Ирони, подтвердил, что процедура экстрадиции начата. Решение об экстрадиции подписал 30 октября министр юстиции Израиля Амир Охана, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru ранее, дипломаты российского посольства в Тель-Авиве выразили сожаление по поводу решения Верховного суда Израиля отклонить апелляцию адвокатов Алексея Буркова на его экстрадицию в США. По их мнению, это свидетельствует об «отступлении Израиля от международных обязательств».