Курдский ответ: в Сирии россиян забросали камнями

Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии

На севере Сирии машины совместного российско-турецкого патруля забросали камнями. В одной из деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб) местным жителям даже удалось остановить колонну движущихся бронемашин. Инцидент не единичный, но раньше местные жители забрасывали только турецкую технику.

Совместный российско-турецкий патруль в Сирии забросали камнями. Инцидент произошел в районе деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб). Об этом сообщает North Press Agency.

При этом местные жители целенаправленно выстраивались вдоль маршрута следования машин, осуществляющих патруль. Цель подобных действий — продемонстрировать недовольство прохождением военных по деревням.

Более того, по информации агентства Reuters,

в одной из деревень местным жителям удалось даже остановить бронемашины российской военной полиции и забраться на одну из них.

На видеозаписях, распространяемых курдской новостной службой ANHA, базирующейся в сирийской Аль-Хасаке и связанной с Сирийскими демократическими силами, показано, как группа молодых людей останавливает колонну движущейся техники, перекрывая ей движение, после чего на одну из машин забираются две девушки и молодой человек и усаживаются на крышу автомобиля.

Россия и Турция приступили к патрулированию в Сирии 1 ноября. Тогда силы прошли в западном направлении вдоль турецко-сирийской границы. Протяженность маршрута первого патрулирования составила 110 км.

5 ноября Россия и Турция осуществили второе совместное патрулирование. На этот раз маршрут пролегал по северо-востоку Сирии, а его длина составила 160 км к северу от населенного пункта Кобани (Айн-эль-Араб). В патрулировании участвуют 50 единиц техники, в том числе российские бронированные автомобили «Тигр» и турецкие Kipri.

Совместные действия России и Турции в Сирии проходят на основе соглашений, подписанных президентами двух стран Владимиром Путиным Реджепом Тайипом Эрдоганом . Встреча лидером проходила 22 октября в Сочи, по итогам которой стороны подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на урегулирование ситуации в Сирии.

В итоге стороны договорились сохранить приверженность политическому единству и территориальность целостности Сирии, бороться совместными усилиями со всеми проявлениями терроризма, сохранении статус-кво в районе операции «Источник мира», патрулирование подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы на территории за пределами операции «Источник мира» и о другом — всего 10 пунктов.

Действия жителей на севере Сирии как раз можно объяснить тем, что Турция 9 октября начала военную операцию «Источник мира», направленную против курдов — Анкара считает, что на территории, прилегающей к южной границе Турции, находятся террористы (собственно Рабочая партия Курдистана в Турции Анкарой также считается террористической организацией).

Собственно, целью операции «Источник мира» была зачистка территории от курдских вооруженных формирований, для чего Анкара планировала создать зону безопасности, которая, по планам Эрдогана, должна была составлять 32 км вглубь от турецкой границы.

Действия Турции вызвали осуждение в США, однако до прямого конфликта между двумя странами дело не дошло.

По итогам соглашений, достигнутых Путиным и Эрдоганом 22 октября, курдские вооруженные формирования должны были покинуть зону проведения турецкой операции, а одним из пунктов договоренностей стало совместное патрулирование приграничных территорий на северо-востоке Сирии, что негативно воспринимается местными жителями.

Уже на следующий день — 23 октября — в Сирию прибыли первые представители российской военной полиции, которая приступила патрулировать позиции недалеко от города Манбиджа.

29 октября 2019 года руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков заявил, что на линии соприкосновения с вооруженными силами Турции протяженностью 30 км отошли 68 курдских «Отрядов народной самообороны». Всего в их составе отошли 34 тыс. человек и были отведены более 3 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Кроме того, до начала ноября российская военная полиция уже осуществляла патрулирование 10-километровой зоны безопасности на границе Сирии и Турции.