Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США намерены увеличить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. США намерены расширить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и перебросить туда дополнительные силы, заявил министр обороны Марк Эспер.
Глава Пентагона отвечал на вопросы журналистов вместе с коллегой — министром обороны Австралии Линдой Рейнолдс. Он подчеркнул, что первую поездку после назначения на пост главы ведомства совершил в Индо-Тихоокеанский регион и посетил тогда Австралию. По его словам, приоритетным направлением для минобороны является Индо-Тихоокеанский регион. Один из журналистов задал министрам вопрос об активизации действий КНР в этом пространстве и о планах по «дальнейшему усилению сотрудничества между Австралией и США» в этой связи.
"В нашей Национальной оборонной стратегии подчеркивается, что наша основная забота — это Индо-Тихоокеанский регион, и для ее реализации мне нужно принимать более активное участие, мне нужно передислоцировать силы в этот район. Также нужно увеличить присутствие в регионе", — заявил Эспер. Расшифровка ответов министров на вопросы размещена на сайте ведомства.
Он подчеркнул при этом, что США следует «увеличить число партнеров и укрепить союзы» в регионе.
Ранее Эспер заявил, что с точки зрения Вашингтона Китай представляет для западных стран большую угрозу, чем Россия. Глава Пентагона призвал европейские страны серьезно воспринимать предупреждения Вашингтона о «военном и экономическом расширении» КНР.
Видео дня. Женщина увидела могильную плиту отца на полу ТЦ
Последние новости
Парад смертников: больше половины банков скоро закроются Парад смертников: больше половины банков скоро закроются "Экипаж решил, что она пьяная": муж Вележевой рассказал о дебоше в самолете "Экипаж решил, что она пьяная": муж Вележевой рассказал о дебоше в самолете История сбитого "пьяного" мальчика: судмедэксперт решился на признание История сбитого "пьяного" мальчика: судмедэксперт решился на признание
Комментарии 
Теги:
Ближний Восток , Армия , Оружие , США , Марк Эспер , Министерство обороны , Пентагон , РИА Новости , Австралия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам предложили не платить за коммуналку
Россиянам предложили не платить за коммуналку 110
Снова виновна: На РФ накинулись из-за ЧП в Чили
Снова виновна: На РФ накинулись из-за ЧП в Чили 605
Десятки гильз и тело: российского мэра убили в перестрелке
Десятки гильз и тело: российского мэра убили в перестрелке 10
Тревожный знак: Человечество предупредили об опасности
Тревожный знак: Человечество предупредили об опасности
Россия перейдет на «новый» хлеб
Россия перейдет на «новый» хлеб 29
Видео
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество Другое
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
Мать убитого в детсаду мальчика: воспитатели пили чай
00:33
Мать убитого в детсаду мальчика: воспитатели пили чай
Происшествия Криминал
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
04:48
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
Армия Азия
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет
09:20
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет
Армия
«Чтобы заклинание сбылось»: зверское убийство в детском саду
00:33
«Чтобы заклинание сбылось»: зверское убийство в детском саду
Происшествия Статьи
Новиков вспомнил о попытках спасти Листьева и Круга
05:12
Новиков вспомнил о попытках спасти Листьева и Круга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение