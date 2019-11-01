США намерены увеличить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе

МОСКВА , 1 ноя — РИА Новости. США намерены расширить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и перебросить туда дополнительные силы, заявил министр обороны Марк Эспер

Глава Пентагона отвечал на вопросы журналистов вместе с коллегой — министром обороны Австралии Линдой Рейнолдс. Он подчеркнул, что первую поездку после назначения на пост главы ведомства совершил в Индо-Тихоокеанский регион и посетил тогда Австралию. По его словам, приоритетным направлением для минобороны является Индо-Тихоокеанский регион. Один из журналистов задал министрам вопрос об активизации действий КНР в этом пространстве и о планах по «дальнейшему усилению сотрудничества между Австралией и США» в этой связи.

"В нашей Национальной оборонной стратегии подчеркивается, что наша основная забота — это Индо-Тихоокеанский регион, и для ее реализации мне нужно принимать более активное участие, мне нужно передислоцировать силы в этот район. Также нужно увеличить присутствие в регионе", — заявил Эспер. Расшифровка ответов министров на вопросы размещена на сайте ведомства.

Он подчеркнул при этом, что США следует «увеличить число партнеров и укрепить союзы» в регионе.

Ранее Эспер заявил, что с точки зрения Вашингтона Китай представляет для западных стран большую угрозу, чем Россия. Глава Пентагона призвал европейские страны серьезно воспринимать предупреждения Вашингтона о «военном и экономическом расширении» КНР.