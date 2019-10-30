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Назван виновник закрытия посольств Израиля во всем мире 

Lenta.ru 39 минут назад
Назван виновник закрытия посольств Израиля во всем мире
Фото: Gil Cohen-Magen / Xinhua / Globallookpress.com
Посольства и консульства Израиля во всех странах вынуждены были закрыться из-за передачи части полномочий министра иностранных дел главе правительства Биньямину Нетаньяху. Об этом в беседе с НСН заявил бывший советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер.
По его словам, сейчас в Израиле действует переходное правительство и оно в одностороннем порядке пытается изменить условия работы МИД. «Кроме того, уже год не утвержден бюджет министерства и финансирование происходит по одной двенадцатой доле бюджета прошлого года, что, конечно, не соответствует сегодняшнему бюджету», — добавил бывший дипломат.
Векслер отметил, что проблемы в израильском МИД начались после того, как Нетаньяху начал самостоятельно решать вопросы внешнеполитического ведомства. Из-за этого министерство ослаблено, растаскано и давно не функционирует как единое целое, подчеркнул он.
«А когда переходное правительство, которое даже не имеет права этого делать, проводит через министерство финансов какие-то изменения в бюджете, все встают на дыбы и стараются остановить изменения», — заключил Векслер.
Посольства и консульства Израиля во всем мире закрылись на неопределенный срок в ночь на среду, 30 октября. По данным местных СМИ, это произошло из-за попыток израильского Минфина изменить систему возмещения расходов и, по сути, задним числом их урезать: ведомство объявило, что служащие за границей должны будут вернуть тысячи уже выплаченных долларов. Спорные деньги предназначались как для приемов в посольских резиденциях, так и на транспортные расходы.
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Теги:
Ближний Восток , В мире , Биньямин Нетаньяху , МИД , Минфин , Израиль , Москва
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