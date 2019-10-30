Назван виновник закрытия посольств Израиля во всем мире

Посольства и консульства Израиля во всех странах вынуждены были закрыться из-за передачи части полномочий министра иностранных дел главе правительства Биньямину Нетаньяху . Об этом в беседе с НСН заявил бывший советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер.

По его словам, сейчас в Израиле действует переходное правительство и оно в одностороннем порядке пытается изменить условия работы МИД . «Кроме того, уже год не утвержден бюджет министерства и финансирование происходит по одной двенадцатой доле бюджета прошлого года, что, конечно, не соответствует сегодняшнему бюджету», — добавил бывший дипломат.

Векслер отметил, что проблемы в израильском МИД начались после того, как Нетаньяху начал самостоятельно решать вопросы внешнеполитического ведомства. Из-за этого министерство ослаблено, растаскано и давно не функционирует как единое целое, подчеркнул он.

«А когда переходное правительство, которое даже не имеет права этого делать, проводит через министерство финансов какие-то изменения в бюджете, все встают на дыбы и стараются остановить изменения», — заключил Векслер.

Посольства и консульства Израиля во всем мире закрылись на неопределенный срок в ночь на среду, 30 октября. По данным местных СМИ, это произошло из-за попыток израильского Минфина изменить систему возмещения расходов и, по сути, задним числом их урезать: ведомство объявило, что служащие за границей должны будут вернуть тысячи уже выплаченных долларов. Спорные деньги предназначались как для приемов в посольских резиденциях, так и на транспортные расходы.