Более 34 тысяч курдов отвели от сирийско-турецкой границы

Фото: Xinhua, Globallookpress

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Сочинский меморандум, подписанный президентами Турции и России, удается реализовать, несмотря на то, что имеются и трудности. В соответствии с Сочинским меморандумом от сирийско-турецкой границы отведены 34 тысячи курдов и больше трех тысяч единиц техники. О ходе плана урегулирования ситуации в Сирии министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым «Меморандум, подписанный президентами Турции и России, реализуется не без труда, но видим, что это, наверное, единственный способ установить мир и сохранить суверенитет Сирии», — заявил он. Глава оборонного ведомства также добавил, что Россия приобрела огромный опыт в борьбе с международным терроризмом. Напомним, сегодня, 30 октября Ильхам Алиев принял министров обороны стран СНГ, прибывших в Баку на заседание стран Содружества.

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