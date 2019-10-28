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В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище 

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Израиль облегчит россиянам получение убежища
Фото: ТАСС
Управление по делам регистрации населения и иммиграции Израиля заявило, что просьбы россиян о предоставлении убежища будут рассматриваться по ускоренной процедуре.
«В последние годы мы наблюдаем такой феномен как «туризм беженцев». Тысячи человек из разных стран приезжают в Израиль и сразу по приезду просят убежища с целью получить законное право на работу, … пока рассматривается их запрос», — приводит РИА Новости заявление ведомства.
В связи с этим управление, которое занимается рассмотрением вопросов предоставления убежища, испытывает большую нагрузку и затягивает процедуру рассмотрения просьб.
Поэтому, израильское ведомство приняло решение рассматривать такие просьбы по ускоренной процедуре, в том числе и для россиян.
В августе президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России для отдельных категорий иностранных граждан.
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Теги:
Ближний Восток , В мире , Владимир Путин , РИА Новости , Израиль
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