Минобороны доставило в Сирию десятки бронеавтомобилей для военной полиции

МОСКВА , 27 окт — РИА Новости. Минобороны РФ доставило на авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» для военной полиции, сообщила пресс-служба российского силового ведомства.

Ранее Минобороны сообщило, что порядка 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, чтобы помочь отвести курдские отряды от границы с Турцией

"На авиабазу Хмеймим в Сирии самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставлены десятки бронеавтомобилей, на которых российские военные полицейские будут выполнять специальные задачи в районах сирийско-турецкой границы. Бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-У» доставлены в Сирию с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бронеавтомобили предназначены для перевозки личного состава и установки различного оборудования или систем вооружений, оборудованы бортовой информационно-управляющей системой, а также кондиционерами.

Кроме того, добавляется, что военная полиция уже приступила к оказанию помощи в обеспечении безопасности населения.