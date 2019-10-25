Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россия вновь стала мировой державой, отстаивая суверенитет государств. Такое мнение в интервью изданию Le Figaro высказал сотрудник Института международных и стратегических исследований, бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти.
Успех России, по мнению эксперта, заключается в умении говорить и договариваться со всеми. Французский дипломат подчеркнул, что прекращения боевых действий и мира в Сирии добились именно россияне, а не американцы. При этом он выразил мнение, что российско-турецкий меморандум де-факто восстанавливает Сирию в довоенных границах.
Де Глиниасти также отметил, что в Сирии Россия отстояла принцип государственности, тем не менее, США по-прежнему сохраняет свое влияние в регионе, хоть и вынуждена признать возросшее влияние Москвы. А вот Европа, и в частности Франция, по мнению дипломата, окончательно потеряли контроль над ситуацией и рискуют уйти с Ближнего Востока надолго.
Коснулся Глиниасти в контексте прошедшего в Сочи форума «Россия — Африка» и темы взаимоотношений Москвы и стран этого континента. Он отметил, что Россия еще с царских времен развивала отношения с этим регионом, а во времена СССР еще и помогал африканцам в деле освобождения от колониального гнета.
Помимо экономики, у Москвы есть два других столпа внешней политики великой державы, подчеркнул дипломат. Первый — это мягкая сила, второй — безопасность.
При этом экс-посол отметил, что особенность России, заключающуюся в том, что она — мировая держава, но у нее нет больших финансовых возможностей. Как бы то ни было, она компенсирует все эти недостатки большим дипломатическим умом, подвел итог Де Глиниасти.
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
Последние новости
Дядя убитого под Ростовом фермера рассказал, как началась перестрелка Дядя убитого под Ростовом фермера рассказал, как началась перестрелка Украинский хор выступил с обращением к россиянам Украинский хор выступил с обращением к россиянам Китайские СМИ объяснили, почему США боятся напасть на Россию Китайские СМИ объяснили, почему США боятся напасть на Россию
Комментарии
Ближний Восток , РИА Новости , Москва , Сирия , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина заявила о готовности к «возвращению» Крыма
Украина заявила о готовности к «возвращению» Крыма186
Россия признали «мировой державой»
Россия признали «мировой державой»7
Россияне потратили миллионы на настойку боярышника
Россияне потратили миллионы на настойку боярышника21
Зеленского уличили во лжи
Зеленского уличили во лжи14
«Вы-то что сами делаете?»: Небензя дал отпор Германии
«Вы-то что сами делаете?»: Небензя дал отпор Германии360
Видео
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
00:40
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
Армия Ближний Восток
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
Армия Войска
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение