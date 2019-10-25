Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат

МОСКВА , 25 окт — РИА Новости. Россия вновь стала мировой державой, отстаивая суверенитет государств. Такое мнение в интервью изданию Le Figaro высказал сотрудник Института международных и стратегических исследований, бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти.

Успех России, по мнению эксперта, заключается в умении говорить и договариваться со всеми. Французский дипломат подчеркнул, что прекращения боевых действий и мира в Сирии добились именно россияне, а не американцы. При этом он выразил мнение, что российско-турецкий меморандум де-факто восстанавливает Сирию в довоенных границах.

Де Глиниасти также отметил, что в Сирии Россия отстояла принцип государственности, тем не менее, США по-прежнему сохраняет свое влияние в регионе, хоть и вынуждена признать возросшее влияние Москвы. А вот Европа, и в частности Франция, по мнению дипломата, окончательно потеряли контроль над ситуацией и рискуют уйти с Ближнего Востока надолго.

Коснулся Глиниасти в контексте прошедшего в Сочи форума «Россия — Африка» и темы взаимоотношений Москвы и стран этого континента. Он отметил, что Россия еще с царских времен развивала отношения с этим регионом, а во времена СССР еще и помогал африканцам в деле освобождения от колониального гнета.

Помимо экономики, у Москвы есть два других столпа внешней политики великой державы, подчеркнул дипломат. Первый — это мягкая сила, второй — безопасность.

При этом экс-посол отметил, что особенность России, заключающуюся в том, что она — мировая держава, но у нее нет больших финансовых возможностей. Как бы то ни было, она компенсирует все эти недостатки большим дипломатическим умом, подвел итог Де Глиниасти.