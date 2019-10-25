Сжёг мосты: операция в Сирии уничтожила мечту Эрдоган

Турецкий лидер сжёг мосты с арабским миром

Турецкая военная операция «Источник мира» зацементировала ряд важных завоеваний президента Реджепа Тайипа Эрдогана в северной Сирии, но, похоже, отдалила от него ряд региональных игроков, с которыми он пытался укрепить дипломатические и экономические отношения почти в течение 17 лет. Речь идёт об арабских странах, которые продемонстрировали солидарность с сирийским правительством на фоне турецких наступательных действий.

Операция «Источник мира», завершившаяся фактическим разделением севера Сирии на зоны ответственности, была преподнесена официальной Анкарой как внешнеполитическая победа. Но именно этот триумф стоил турецкому руководству имиджа в регионе, ведь по большому счёту арабские столицы осудили действия Эрдогана. На последнем экстренном заседании ЛАГ (Лига арабских государств) её генеральный секретарь Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что организация «изучает вопрос о принятии мер политического, экономического характера, а также в сфере инвестиций и туризма против Турции

Подтверждаем единство сирийской территории и возлагаем на Турцию ответственность за все возможные последствия, включая возрождение экстремистских движений в Сирии, — говорится в итоговом заявлении ЛАГ.

Страны Лиги единогласно выступили за сохранение территориальной целостности Сирии.

Наблюдатели отмечают, что ситуация, сложившаяся в арабском мире, должна быть особенно неприятна Эрдогану, который за время правления своей Партии справедливости и развития (ПСР) приложил огромные усилия, чтобы улучшить имидж Турции среди арабов. То, что Эрдогана действительно задело осуждение со стороны ЛАГ, видно по его заявлениям.

О, Лига арабских государств! На сегодня 3,6 млн арабов являются нашими гостями. Почему ты не видишь этого? Почему они сбежали? Они сбежали из сирийских бочковых бомб. Мы действуем как их братья. А ты потратила хоть цент на этих людей? — эмоционально прокомментировал турецкий лидер угрозы ЛАГ принять экономические меры против Турции.

ПСР пришла к власти в 2003 году и обозначила в качестве одного из пунктов своей политики перспективу улучшения отношений с арабскими государствами. В основе этого стремления партии было в том числе и намерение направить экономическую мощь далеко не бедствующего арабского мира в Турцию. Частично эти ожидания сбылись. Достижения в сфере инвестиций, недвижимости и туризма были заметны. Эти отношения Эрдоган попытался подкреплять дружелюбными заявлениями.

Грубое заблуждение говорить, что «арабы нас предают». К сожалению, у нас всё ещё есть менталитет, носители которого даже называют арабов собаками, — говорил он в 2010 году.

В другом заявлении турецкий лидер напоминал, что турки и арабы находились на дистанции друг от друга на протяжении столетия из-за ошибочной политики. Это был тот период, когда Эрдоган цитировал турецкого поэта Мехмета Акифа Эрсоя, утверждая, что турки не могут жить без арабов. В 2011 году политик заявлял, что арабы — братья для народа Турции и что Анкаре и арабским столицам нужно «продолжать развивать дружбу, братство и сотрудничество».

В 2011 эксперты и политики бурно обсуждали турне, которое Эрдоган ещё в должности премьер-министра совершил по странам «арабской весны» — Египту, Ливии и Тунису. Примечательно, что в Каире, который был первым пунктом назначения, турецкого политика встречали тысячи местных жителей. Сообщалось, что они приветствовали его плакатами, флагами и даже песнями. Некоторые плакаты говорили, что «Эрдоган — герой Египта». Тогда было понятно, что это турне не является ординарной поездкой. Турецкая пресса утверждала, что вояж отражает понимание места Турции в новом порядке на Ближнем Востоке — «не наблюдателя, а автора истории». Журналисты особо отмечали, что Эрдоган хотел сплотить арабские государства против Израиля, отношения с которым в тот момент у Турции обострились.

Однако политическая солидарность, на которую так рассчитывал Эрдоган, так и не была достигнута. Отношения, особенно с Саудовской Аравией и странами Аравийского полуострова, продолжали оставаться непоследовательными и подверженными импульсам. Сирийский конфликт на протяжении почти семи лет оставался преградой для арабо-турецкого потепления. Предпринятая 9 октября операция «Источник мира» только углубила этот разрыв. Стоила ли того эта военная кампания, ответ понятен только Эрдогану.