Чем опасна для Москвы сочинская сделка с Анкарой

От России ждут увеличения контингента в Сирии

Заключённые Россией Турцией договорённости по северным районам Сирии создают формальный механизм деконфликтации, однако сохраняют неразрешённым целый ряд существенных вопросов. К примеру, в экспертной среде не оставляют без внимания бросающуюся в глаза ресурсоёмкость согласованного алгоритма действий. Не исключено, что процесс обеспечения безопасности в граничащих с Турцией районах потребует от российского руководства увеличить военный контингент в Сирии.

Мы надеемся, что теперь, когда у России есть более широкая роль, и есть соглашение с нашим союзником — Турцией, РФ займёт более конструктивную позицию. Если Россия сможет сыграть конструктивную роль, то мы будем это приветствовать, — сказала дипломат.

На следующий день после переговоров в Сочи турецкое командование поспешило продемонстрировать готовность пересмотреть свои прежние планы. Так, источники СМИ в силах безопасности Турции сообщили, что сейчас Анкара занимается изменением планов по размещению на севере Сирии своих наблюдательных пунктов. Помимо этого, появились сообщения, что турецкая сторона больше не видит необходимости в новых военных операциях в этих районах. Издание Ahval обращает внимание на то, что командование теперь, вероятно, откажется от деятельной борьбы с курдскими военизированными формированиями. Тех отрезков территории, которые уже находятся в руках турецких военнослужащих и лояльной Анкаре умеренной сирийской оппозиции, руководству Турции может оказаться вполне достаточно.

Известный эксперт по Ближнему Востоку Хасан Хасан считает, что сделка с Путиным приемлема для Эрдогана в кратко— и среднесрочной перспективе. Сейчас официальная Анкара, похоже, поставила для себя точку в главной проблеме — в существовании курдского государства вблизи своих границ. По словам аналитика, то, что турецкое руководство попало в зависимость от России, — не более, чем миф. Хасан считает, что Турция получила от сочинских договорённостей именно то, что она хотела — равно как и от соглашения с администрацией США по северу Сирии. Другим мифом, по мнению специалиста, является тезис о том, что турецкие власти впервые де-факто признали легитимность президента Сирии Башара Асада . На самом деле, пишет Хасан, Анкара косвенно работала с сирийским правительством с 2016 года. В целом сочинский меморандум помог Эрдогану, для которого не было необходимости дальше усиливать турецкое военное присутствие, полагает эксперт.

А вот с российским присутствием, похоже, есть серьёзные проблемы. Ресурсоёмкость согласованного в Сочи механизма может потребовать от российского командования большего участия.

«в достаточно масштабную наземную операцию, чего мы старательно избегали предыдущие четыре года».

Это то, о чём россиян настойчиво просило правительство Асада, говорит эксперт. Формально операция носит миротворческий характер — она включает в себя содействие выводу курдских формирований и их тяжёлого вооружения, процесс совместного российско-турецкого патрулирования, предотвращение инфильтрации террористических элементов. Однако, как обращает внимание Мураховский, для выполнения этих задач потребуется развернуть серьёзные силы и средства «на земле» — на удалении в сотне километров от баз РФ в Хмеймиме и Тартусе. Это может существенно затруднить постоянную непосредственную авиационную поддержку российского контингента, его всестороннее боевое и материально-техническое обеспечение на территории площадью 3200 кв км.

Причём, как полагает эксперт, вовлечение России в наземные операции — на руку США. Российскому руководству важно понимать существующие риски, заключает Мураховский.