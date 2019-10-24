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От России ждут увеличения контингента в Сирии 

News.ru 24 минуты назад
Чем опасна для Москвы сочинская сделка с Анкарой
Фото: Monsef Memari/Global Look Press
Заключённые Россией и Турцией договорённости по северным районам Сирии создают формальный механизм деконфликтации, однако сохраняют неразрешённым целый ряд существенных вопросов. К примеру, в экспертной среде не оставляют без внимания бросающуюся в глаза ресурсоёмкость согласованного алгоритма действий. Не исключено, что процесс обеспечения безопасности в граничащих с Турцией районах потребует от российского руководства увеличить военный контингент в Сирии.
Американская сторона нехотя, но приняла результаты договорённостей между РФ и Турцией, достигнутых президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября в Сочи. Посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, выступая на брифинге в Брюсселе в преддверии встречи министров обороны Североатлантического альянса, заявила, что США «намерены пристально отслеживать действия России в этой стране (Сирии. — прим. News.ru)», поскольку, по мнению представителей американской администрации, «влияние РФ в Сирии не было позитивным» на ранних этапах. В целом прекращение турецкой операции «Источник мира» в САР Хатчисон назвала позитивным событием, но приписала эти результаты Вашингтону.
Мы надеемся, что теперь, когда у России есть более широкая роль, и есть соглашение с нашим союзником — Турцией, РФ займёт более конструктивную позицию. Если Россия сможет сыграть конструктивную роль, то мы будем это приветствовать, — сказала дипломат.
На следующий день после переговоров в Сочи турецкое командование поспешило продемонстрировать готовность пересмотреть свои прежние планы. Так, источники СМИ в силах безопасности Турции сообщили, что сейчас Анкара занимается изменением планов по размещению на севере Сирии своих наблюдательных пунктов. Помимо этого, появились сообщения, что турецкая сторона больше не видит необходимости в новых военных операциях в этих районах. Издание Ahval обращает внимание на то, что командование теперь, вероятно, откажется от деятельной борьбы с курдскими военизированными формированиями. Тех отрезков территории, которые уже находятся в руках турецких военнослужащих и лояльной Анкаре умеренной сирийской оппозиции, руководству Турции может оказаться вполне достаточно.
Известный эксперт по Ближнему Востоку Хасан Хасан считает, что сделка с Путиным приемлема для Эрдогана в кратко— и среднесрочной перспективе. Сейчас официальная Анкара, похоже, поставила для себя точку в главной проблеме — в существовании курдского государства вблизи своих границ. По словам аналитика, то, что турецкое руководство попало в зависимость от России, — не более, чем миф. Хасан считает, что Турция получила от сочинских договорённостей именно то, что она хотела — равно как и от соглашения с администрацией США по северу Сирии. Другим мифом, по мнению специалиста, является тезис о том, что турецкие власти впервые де-факто признали легитимность президента Сирии Башара Асада. На самом деле, пишет Хасан, Анкара косвенно работала с сирийским правительством с 2016 года. В целом сочинский меморандум помог Эрдогану, для которого не было необходимости дальше усиливать турецкое военное присутствие, полагает эксперт.
А вот с российским присутствием, похоже, есть серьёзные проблемы. Ресурсоёмкость согласованного в Сочи механизма может потребовать от российского командования большего участия.
Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, военный эксперт Виктор Мураховский отмечает, что Россия на пятый год своего присутствия в Сирии втягивается
«в достаточно масштабную наземную операцию, чего мы старательно избегали предыдущие четыре года».
Это то, о чём россиян настойчиво просило правительство Асада, говорит эксперт. Формально операция носит миротворческий характер — она включает в себя содействие выводу курдских формирований и их тяжёлого вооружения, процесс совместного российско-турецкого патрулирования, предотвращение инфильтрации террористических элементов. Однако, как обращает внимание Мураховский, для выполнения этих задач потребуется развернуть серьёзные силы и средства «на земле» — на удалении в сотне километров от баз РФ в Хмеймиме и Тартусе. Это может существенно затруднить постоянную непосредственную авиационную поддержку российского контингента, его всестороннее боевое и материально-техническое обеспечение на территории площадью 3200 кв км.
Причём, как полагает эксперт, вовлечение России в наземные операции — на руку США. Российскому руководству важно понимать существующие риски, заключает Мураховский.
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Комментарии
Ближний Восток , Армия , Политика , Статьи , Башар Асад , Реджеп Эрдоган , Виктор Мураховский , Владимир Путин , Администрация США , Военно-промышленная комиссия , НАТО , Брюссель , Сирия , США , Сочи , Турция
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