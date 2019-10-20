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Эрдоган пригрозил США и ЕС продолжить операцию в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Эрдоган пригрозил США и ЕС продолжить операцию в Сирии
Фото: РИА Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что назвал американской и европейской сторонам условия возобновления операции «Источник мира» в Сирии.
Выступая в Стамбуле, Эрдоган сообщил, что за девять дней проведения операции были нейтрализованы «765 террористов», «освобождены 111 населенных пунктов». По его словам, от «террористов» очищены 1,5 тыс. квадратных километров.
«Если террористы в течение отведенных 120 часов не покинут зону безопасности, то операция будет продолжена. Я сообщил об этом американской делегации и странам ЕС», — приводит его слова ТАСС.
Эрдоган также повторил, что в ходе визита в Сочи 22 октября планирует обсудить операцию в Сирии с президентом России Владимиром Путиным.
17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию «Силы демократической Сирии», покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.
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Комментарии
Ближний Восток , В мире , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , ЕС , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Сирия , США , Стамбул , Турция
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