США заявили о переброске своих солдат из Сирии в Ирак

США перебросят в западный Ирак около тысячи солдат из Сирии . Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер , передает РИА Новости.

По его словам, ротация необходима для того, чтобы «защищать Ирак », а также для продолжения борьбы с террористами запрещенной в России организации «Исламское государство» . Переброска войск осуществляется самолетами по воздуху, а также по земле — конвоями. Весь процесс передислокации займет несколько недель, отметил Эспер.

14 октября сообщалось, что после начала турецкой военной операции из Сирии в Ирак перебросили солдат международной коалиции. В общей сложности из страны вывезли 150 военных, в том числе американцев. Их переправляли в Ирак по воздуху: с аэродрома в сельской местности в районе города Дерик (также известен как Эль-Маликия) на северо-востоке страны.