ООН заподозрила Турцию в казнях курдов

ООН предупредила, что сообщения о внесудебных казнях гражданских лиц на северо-востоке Сирии протурецкими боевиками могут быть приравнены к военному преступлению, за которые может нести ответственность Анкара , передает агентство AFP.

В данный момент ООН работает над тем, чтобы выявить подлинность фактов, попавших на видео, и выяснить детали событий. Там также напомнили, что «внесудебные казни могут приравниваться к военному преступлению». Кроме того, в организации подчеркнули, что Турцию как государство могут признать ответственной за преступления, совершенные ее аффилированными вооруженными группировками.

США отказались поддержать курдов против Турции и вывели свои войска из Сирии. Бойцы ДСС, обычно пользовавшиеся американской поддержкой, назвали это «ударом ножом в спину».