США лишают Турцию ядерного зонтика

На фоне антитурецких санкций в связи с военной операцией «Источник мира» США всерьёз рассматривают вопрос о вывозе тактического ядерного оружия, которое находится на их военной базе Инджирлик в Турции . Источники американских СМИ утверждают, что переброска боеголовок с военного объекта, который используют Военно-воздушные силы (ВВС) США и Турции, будет означать прекращение военного партнёрства двух стран Североатлантического альянса

О том, что администрация президента США Дональда Трампа обдумывает планы по выводу тактического ядерного оружия с Инджирлика, сообщило издание New York Times. По словам источников газеты, в минувшие выходные «чиновники Госдепартамента и Министерства энергетики США без лишнего шума рассматривали планы о вывозе примерно 50 единиц тактического ядерного оружия, давно находившегося под контролем Соединенных Штатов на базе Инджирлик».

По мнению одного из собеседников New York Times, переброска указанных вооружений с военного объекта «фактически будет означать конец союза между Турцией и США». Обе страны являются членами НАТО. Один из чиновников заявил, что оставлять боеголовки на территории базы в сложившихся условиях попросту опасно. Пентагон публично не обсуждает, где именно он хранит ядерные арсеналы, но, как считают наблюдатели, в качестве средства сдерживания на Инджирлике находятся бомбы B61.

На этом фоне New York Times обращает внимание на заявление, которое президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал около месяца назад, выступая перед сторонниками. Тогда он, произнося речь на Экономическом форуме Центральной Анатолии, затронул тему ядерного оружия. Эрдоган сетовал на то что ряд стран обладает ракетами с ядерными боеголовками, в то время как Турции запрещают иметь даже определённые средства ПРО. Речь шла о российских С-400, приобретение которых едва не спровоцировало дипломатический конфликт между Анкарой и Вашингтоном.

У всех развитых стран сегодня имеется ядерное оружие. В ходе одной из зарубежных поездок мне открыто рассказали о планах по наращиванию ядерного арсенала, — заявил турецкий лидер. — Вот о чем думают другие. И при этом не забывают предупреждать Анкару о недопустимости создания ядерного оружия.

Президент страны отметил, что ряд ближневосточных игроков уже имеет ядерное оружие — в том числе Израиль.

Тогда заявление Эрдогана расценили как отказ турецкого правительства от выполнения подписанного Анкарой в 1980 году Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и, соответственно, от выполнения пунктов Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), которое было подписано турецким руководством в 1996 году. Конечно, Турция проявляла интерес к ядерным разработкам — ещё с середины прошлого века, однако до настоящего времени её ядерная программа носила декларативно мирный характер. Режим сдерживания Турции зависел и зависит исключительно от отношений с союзниками по Североатлантическому альянсу и, соответственно, от нахождения на «Инджирлике» американских ядерных боеголовок, которые служили для Анкары альтернативой развития национальной ядерной программы военного характера. Нетрудно догадаться, что вывод подобных арсеналов — если такие планы окажутся правдой — лишит Турецкую Республику ядерного зонтика и нанесёт пусть и символический, но важный удар по её системе безопасности.