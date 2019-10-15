США лишают Турцию ядерного зонтика 

На фоне антитурецких санкций в связи с военной операцией «Источник мира» США всерьёз рассматривают вопрос о вывозе тактического ядерного оружия, которое находится на их военной базе Инджирлик в Турции. Источники американских СМИ утверждают, что переброска боеголовок с военного объекта, который используют Военно-воздушные силы (ВВС) США и Турции, будет означать прекращение военного партнёрства двух стран Североатлантического альянса.
О том, что администрация президента США Дональда Трампа обдумывает планы по выводу тактического ядерного оружия с Инджирлика, сообщило издание New York Times. По словам источников газеты, в минувшие выходные «чиновники Госдепартамента и Министерства энергетики США без лишнего шума рассматривали планы о вывозе примерно 50 единиц тактического ядерного оружия, давно находившегося под контролем Соединенных Штатов на базе Инджирлик».
По мнению одного из собеседников New York Times, переброска указанных вооружений с военного объекта «фактически будет означать конец союза между Турцией и США». Обе страны являются членами НАТО. Один из чиновников заявил, что оставлять боеголовки на территории базы в сложившихся условиях попросту опасно. Пентагон публично не обсуждает, где именно он хранит ядерные арсеналы, но, как считают наблюдатели, в качестве средства сдерживания на Инджирлике находятся бомбы B61.
На этом фоне New York Times обращает внимание на заявление, которое президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал около месяца назад, выступая перед сторонниками. Тогда он, произнося речь на Экономическом форуме Центральной Анатолии, затронул тему ядерного оружия. Эрдоган сетовал на то что ряд стран обладает ракетами с ядерными боеголовками, в то время как Турции запрещают иметь даже определённые средства ПРО. Речь шла о российских С-400, приобретение которых едва не спровоцировало дипломатический конфликт между Анкарой и Вашингтоном.
У всех развитых стран сегодня имеется ядерное оружие. В ходе одной из зарубежных поездок мне открыто рассказали о планах по наращиванию ядерного арсенала, — заявил турецкий лидер. — Вот о чем думают другие. И при этом не забывают предупреждать Анкару о недопустимости создания ядерного оружия.
Президент страны отметил, что ряд ближневосточных игроков уже имеет ядерное оружие — в том числе Израиль.
Тогда заявление Эрдогана расценили как отказ турецкого правительства от выполнения подписанного Анкарой в 1980 году Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и, соответственно, от выполнения пунктов Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), которое было подписано турецким руководством в 1996 году. Конечно, Турция проявляла интерес к ядерным разработкам — ещё с середины прошлого века, однако до настоящего времени её ядерная программа носила декларативно мирный характер. Режим сдерживания Турции зависел и зависит исключительно от отношений с союзниками по Североатлантическому альянсу и, соответственно, от нахождения на «Инджирлике» американских ядерных боеголовок, которые служили для Анкары альтернативой развития национальной ядерной программы военного характера. Нетрудно догадаться, что вывод подобных арсеналов — если такие планы окажутся правдой — лишит Турецкую Республику ядерного зонтика и нанесёт пусть и символический, но важный удар по её системе безопасности.
Причиной антитурецких санкций стала операция «Источник мира». Президент Дональд Трамп подписал указ о введении ограничительных мер против турецких чиновников, якобы мешающих прекращению боевых действий в северо-восточных районах Сирии. Главам Госдепартамента и Минфина было поручено решать, в отношении кого именно будут вводить новые санкции. На основании этого указа и дипведомство, и Минфин объявили о внесении в «чёрные списки» Министерства национальной обороны и Министерства энергетики и природных ресурсов и, соответственно, руководителей этих ведомств — Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также министра внутренних дел Сулеймана Сойлу. Сообщается, что США также прекратят диалог, который вёлся под эгидой Министерства торговли, по поводу торговой сделки с Турцией на сумму $100 млрд Пошлины на турецкую сталь администрация президента США повысила на 50% — шаг, который наблюдатели считают ориентированным на внутреннего американского потребителя.