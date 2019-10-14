Путин исправляет ошибки США на Ближнем Востоке

Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию — не рядовая поездка президента за границу. И дело не только в том, что это всего лишь второе за всю историю посещение главой нашего государства королевства саудитов. Эта встреча показывает, насколько укрепились позиции России на Ближнем Востоке в целом.

Путин проведет на Аравийском полуострове всего два дня — во вторник, после Саудовской Аравии, он посетит еще и Объединенные Арабские Эмираты . И для него лично, и для России, это станет всего лишь вторым визитом президента в эти две страны, играющие важнейшую роль не только на Ближнем Востоке, но и во всем исламском мире. Два дня — это очень мало, но если сравнить состояние наших отношений с этими государствами сейчас и во время первого визита Путина, в начале 2007 года, то мы увидим как сильно изменилась роль России на Ближнем Востоке.

В 2007-м Путин впервые посетил страны Залива. Ирак уже был разгромлен и погружен в хаос, но до «арабской весны», перепахавшей весь арабский мир, оставалось еще четыре года. Тогда Путин прибыл в Эр-Рияд на следующий день после своего выступления в Мюнхене — той самой исторической речи, в которой он заявил, что однополярная модель мира невозможна, а Россия всегда будет проводить независимую внешнюю политику.

Поездка в страну, бывшую главным военным союзником США на Ближнем Востоке, страну, которую американцы все послевоенные годы пугали угрозой со стороны русских безбожников-коммунистов, на этом фоне смотрелась совершенно логично. Тогда Россия по сути начинала свое возвращение на Ближний Восток, как восстанавливая свои отношения с теми странами, с которыми они были крепкими еще в советские годы, так и налаживая связи с теми, с кем их практически не было (как Саудовская Аравия и Эмираты).

В ходе той поездки Путин получил высшую саудовскую награду, договорился о сотрудничестве в разных областях, но до 2015 года в отношениях двух стран продолжалось топтание на месте. Не по нашей вине: внутри саудовского руководства шла дискуссия (и даже борьба) на тему внешнеполитической стратегии королевства. Близкие связи, а по сути военная и геополитическая зависимость от США, давно уже не устраивали многих — необходимость выстраивания многовекторной политики назрела и перезрела.

К Путину периодически приезжал принц Бандар — бывший шеф разведки и посол в США, имевший большое влияние на внешнюю политику королевства. Но несмотря на откровенные дискуссии, прорыва в отношениях не происходило, пока в январе 2015-го новым королем не стал Салман. Спустя несколько месяцев Россия начала военную операцию в Сирии , помогая Асаду победить повстанцев, которым помогали в том числе и саудиты. Формально мы оказались по разные линии фронта, но как раз тогда и началось наше настоящее сближение.

Никакого парадокса в этом нет.

Еще в 2013 году саудиты окончательно разочаровались в американцах. Летом они ждали обещанного Бараком Обамой удара по Сирии, а когда он не случился, не скрывали своего негодования.

Эр Рияд даже демонстративно отказался от места в Совете безопасности ООН , куда был избран на два года, чтобы подчеркнуть свое недовольство американцами (да, эта всемирная организация воспринималась саудитами как институт мира по-американски). То, что американцы стратегически уходят с Ближнего Востока, было понятно уже тогда. И потеря ими лица перед своими союзниками лишь усугубляла ситуацию. При этом Россия на Ближний Восток возвращалась все активнее. И когда начала активно помогать новому египетскому президенту Сиси, именно саудиты дали ему денег на покупку российского оружия.

В том же 2015 году Россия сыграла ключевую роль в заключении иранской ядерной сделки. Саудиты были против, но они видели, что Москва способствует выводу Ирана из-под санкций. Видели они и то, как Москва защищает своего союзника Асада, то есть убедились, что Россия активно продвигает свою повестку в регионе и не сдает своих партнеров. В Эр Рияде поняли, что теряют время и начали налаживать действительно близкие отношения с Россией.

Уже спустя несколько месяцев после смены власти в королевстве, принц Мухаммед бин Салман, сын короля, отправился в Россию к Путину. В июне 2015 они впервые поговорили в Санкт-Петербурге. Тогда принцу было всего 29 лет, но они быстро нашли общий язык с российским президентом. За четыре года принц не раз приезжал в Россию, встречаются с Путиным они и на полях международных саммитов (например, «Большой двадцатки»). Два года назад был организован первый в истории визит в Россию саудовского короля, во время которого, кстати, была достигнута договоренность о покупке С-400. Наши комплексы саудиты пока что так и не купили (сказывается давление американцев), но в целом за четыре года отношения сделали огромный рывок.

В первую очередь в личном плане. Никогда у лидеров наших стран (а принц Мухаммед по сути осуществляет оперативное руководство королевством) не было столь близких и откровенных отношений, позволяющих потенциально выйти на самые масштабные совместные проекты — как двухсторонние, так и региональные, геополитические. Неслучайно в понедельник Путин сказал королю Салману, что «рассматривает российско-саудовскую координацию как необходимый элемент обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке».

Впрочем, и сейчас эта координация дает более чем ощутимый эффект. Одна только договоренность в рамках ОПЕК+, регулирующая нефтедобычу и мировые цены на нефть, дорого стоит. Благодаря координации Москвы и Эр Рияда, бюджеты двух стран получили десятки миллиардов долларов. Путин не скрывает, что это заслуга принца Мухаммеда, и в недавнем интервью арабоязычным СМИ президент России специально подчеркнул это. Отметив и другие точки взаимодействия, и потенциал сотрудничества (от АЭС до С-400), но понятно, что его больше всего спрашивали о ирано-саудовском противостоянии. И о том, может ли Россия быть посредником в конфликте между ними.

Путин назвал роль посредника не самой благодарной, сказав, что Иран и Саудовская Аравия в посредничестве не нуждаются. Но при этом напомнил о недавней нашей инициативе — концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Россия предложила создать организацию из стран региона (то есть в первую очередь как раз Саудовской Аравии и Ирана) с привлечением ключевых мировых игроков (США, ЕС , России, Китая) для обсуждения кризисных ситуаций и острых вопросов. По сути это и есть посредничество, только совсем другого уровня.

Грубо говоря, нужна площадка, на которой как представители, так и лидеры Ирана и Саудовской Аравии, персы и арабы, шииты и сунниты, могли бы встречаться и разговаривать. В присутствии и при участии американцев, русских, китайцев, европейцев. Это не только смягчало бы страсти, но и исключало бы возможность манипуляций и стравливания соперников, что мы наблюдаем сейчас в поведении тех же американцев по иранско-саудовскому противостоянию.

Пока что инициатива Россия не нашла всеобщую поддержку. Как сказал сам Путин, кто-то поддерживает ее, кто-то считает преждевременной. Но сам факт того, что Россия продвигает подобную идею, уже говорит о многом: в то время как Штаты, разворошив регион, пытаются ослабить свое присутствие, играя при этом на противопоставлении одних другим (вспоминая, например, периодически про «арабское НАТО », которое, будучи откровенно антииранским, лишь обострило бы ситуацию в регионе), Москва делает ставку на наведение мостов, поиск компромиссов и уважение взаимных интересов. Причем делает это не с позиции слабого игрока, а исходя из своего положения все более усиливающего участника всей ближневосточной повестки, имеющего хорошие и улучшающиеся отношения со всеми странами региона.

Эта уникальная роль России нужна в первую очередь самим региональным державам, потому что никто из них не хочет большой войны, в которой сгорят их страны и народы. Россия предлагает им перестать играть в чужие игры, отказаться от демонизации друг друга и выстроить систему региональной безопасности.