The National Interest (США): Саудовская Аравия должна с осторожностью подходить к покупке российского оружия

Пентагон принял правильное решение и направил четыре работающих в диапазоне 360 градусов радара AN/MPQ-64 Sentinel для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны саудитов. Потом к этому был придан еще один комплекс противовоздушной обороны Patriot вместе с дополнительным персоналом поддержки. Произведенная в прошлом месяце комбинированная атака с помощью ракет и беспилотников причинила серьезный ущерб саудовским нефтеперерабатывающим заводам в Абкайке и Хурайсе, а также в более широком плане национальным интересам Соединенных Штатов

Повстанческая группировка хуситов в соседнем Йемене взяла на себя ответственность за это нападение. Однако правительства Соединенных Штатов, Франции Германии , Британии и других стран возложили ответственность за этот налет на Иран , поскольку он был осуществлен с северо-западного направления, что и позволило преодолеть защиту расположенных вблизи этих заводов и ориентированных на юг комплексов Patriot. Кроме того, следует учитывать продолжающееся агрессивное поведение Ирана в регионе Персидского залива, сходство использованного наступательного оружия с тем, что имеется в арсенале Ирана, а также высокий технический уровень и точность осуществленных ударов.

Новые радары и комплексы Patriot вместе с подготовкой Министерства обороны к размещению дополнительных оборонительных установок помогут сдерживать и отражать подобные разрушительные иранские атаки. Свое влияние будут иметь и меры, принимаемые Саудовской Аравией , в том числе направление большего количества оборонительных средств для борьбы с низколетящими целями.

Подобного рода дополнительные меры пользуются значительной поддержкой в американском обществе. В результате принимаемых мер саудиты смогут отказаться от ядовитой пилюли Путина и не станут покупать российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Заметив возможность получить некоторое количество денег и ослабить престиж Соединенных Штатов, российский президент Владимир Путин в ходе встречи с президентами Ирана и Турции предложил Саудовской Аравии последовать примеру этих двух стран и приобрести российские системы противоракетной и противовоздушной обороны. По имеющимся данным, другие страны, включая Катар , Индию и Ирак , рассматривают вопрос о приобретении современных российских ракет класса земля-воздух.

Страны должны избегать подобного опасного пути. Приобретение российского оружия будет противоречить их оборонным, дипломатическим и экономическим интересам.

Российский военно-промышленный комплекс создает информационные системы для такого рода вооружений, и они, судя по всему, останутся доступными для российских программистов и, возможно, будут находится под их контролем. Покупатели вряд ли получат доступ к электронным кодам этих систем и внутренним данным, и в результате система идентификации «свой-чужой» останется под контролем Москвы.

Если Саудовская Аравия или Катар развернут эти противовоздушные комплексы, то их ракеты скорее собьют американские или израильские боевые самолеты, чем иранские, поскольку они будут опознавать сделанные в Соединенных Штатах истребители или бомбардировщики как недружественные. Кроме того, эти системы могут оставаться «слепыми» по отношению к потенциальным угрозам со стороны Ирана или Сирии, поскольку эти две страны уже имеют российские оборонные технологии и, возможно, знают, как можно их обмануть.

Пентагон настаивает на том, что современные возможности сбора разведывательной информации, которыми обладают комплексы С-400, представляют собой угрозу для действующих вблизи них американских авиационных систем. После того как Турция приобрела зенитно-ракетные комплексы С-400, Белый дом незамедлительно отказался от планов по предоставлению этому союзнику по НАТО самых современных американских ударных истребителей F-35.

Если Саудовская Аравия, Катар или любая другая страна получат зенитно-ракетные комплексы С-400, Соединенные Штаты перестанут поставлять им лучшие американские оборонные технологии, а также переведут в другое место любые размещенные там ранее американские военные самолеты. Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива остро нуждаются в защите со стороны Соединенных Штатов, и у них нет времени для того, чтобы освоить сложное российское оборудование и подготовить свой персонал для их использования.

Помимо лишения доступа к американскому оружию, к обучению, а также утраты других преимуществ в области безопасности, приобретение российских вооружений ставит любое государство в опасное финансовое положение. Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций (The Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) предусматривает введение карательных мер в отношении тех стран, корпораций или физических лиц, которые осуществляют „значительные транзакции“ с российским военно-промышленным комплексом. Эти санкции могут лишить покупателя российского оружия гарантий по обслуживанию долга, возможности хеджировать финансовые риски, а также доступа к другим американским финансовым услугам.

На самом деле, комплексы С-400 могут оказаться значительно менее эффективными, чем о них говорится в рекламных проспектах. Шведское Оборонное исследовательское агентство (Swedish Defence Research Agency) считает, что реальный радиус действия этой системы против низколетящих целей составляет всего 20 километров, а именно такими ракетами и была атакована Саудовская Аравия. Кроме того, российские обещания относительно передачи технологий часто оказываются преувеличенными.

Хотя нет никаких свидетельств того, что именно Россия организовала эту атаку с целью увеличения продажи своих вооружений, действия Москвы во время ирако-иранской войны и азербайджано-армянского конфликта показывают, как Россию использует напряженность для продажи своего оружия обеим противоборствующим сторонам.

Если Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива изолируют себя от Соединенных Штатов, они станут еще более уязвимыми в отношении российского давления в интересах Ирана или Сирии. Если Россия, действительно, хочет внести позитивный вклад, она могла бы оказать влияние на дестабилизирующую ракетную программу Ирана, а также на его поставки оружия террористическим группировкам.

К счастью, недавние решения Пентагона показывают, что американские союзники и партнеры способны эффективно сотрудничать в борьбе против угрозы со стороны боевых дронов и крылатых ракет — для этого нужно лучше интегрировать системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Система Patriot может быть более эффективной в борьбе против низколетящих целей за счет разработки специального и работающего радара кругового обзора, который вместе с ракетами-перехватчиками сможет обеспечить многоуровневую противовоздушную защиту Саудовской Аравии и других стран.

А пока Соединенные Штаты должны выполнить свою работу и продолжить разработку дополнений к системе Patriot, а также других компонентов, необходимых для обеспечения эффективной, многоуровневой противоракетной обороны.