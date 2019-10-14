Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться

Турция в свое время с радостью открыла свои двери перед несчастными сирийцами, бежавшими от войны на родине. Их не стали называть беженцами, признали «гостями» и дали доступ к медицине, образованию и работе. Прошли годы, и настало время расплаты за гостеприимство и доброжелательность: гости уже изрядно засиделись и всем поднадоели, да и экономика начала чувствовать тяжесть от миллионов чужаков. Как сирийцы стали инструментом для выбивания денег, а затем и политическим препятствием, разбиралась «Лента.ру».

«Мое будущее уничтожено», — сетовал журналистам Foreign Policy 27-летний Хани Хилал.

В июле он среди сотен других людей получил приказ о депортации из Турции на родину, в Сирию . Как и многие другие, он не желал возвращаться домой, где все еще идет война. У мужчины была бумага от властей, гарантирующая ему защиту, — так называемый кимлик. Он не сработал.

Хилала и других сирийцев младше 35 лет сначала собрали в Измире, а затем, постоянно избивая, целую неделю без всякой причины держали в заключении, вынудив подписать бумаги о «добровольном» возвращении в Сирию.

Все смешалось в доме Асадов

Гражданская война в Сирии, во время которой активно начали действовать террористические группировки, идет с 2011 года, то есть уже восемь лет. Активные боевые действия вынудили людей покинуть свои дома: миллионы человек отправились за границу, многие бежали в другие регионы страны.

Большая часть переселенцев отправилась в Турцию, которая с самого начала конфликта проводит политику открытых дверей. Бегущие от боев получили там особый статус: они не беженцы, а как бы гости, которым дают временный вид на жительство и гарантируют защиту. Полных прав, закрепленных в международных конвенциях о беженцах, они таким образом не получают, но зато могут учиться, имеют доступ к здравоохранению, им даже позволено начинать свой собственный бизнес.

За годы конфликта, по данным ООН, в Турции собрались 3,6 миллиона сирийцев. При этом уже на турецкой территории у переселенцев родились 430 тысяч детей. Расселились беженцы по всей стране, хотя многие осели неподалеку от границы, а треть отправилась в самый перспективный город — Стамбул

В последнее время все чаще звучат слова о разгроме боевиков и восстановлении мирной жизни в Сирии, публикуются данные о возвращении жителей. Однако ООН до сих пор не признает страну безопасной: разные ее части контролируют совершенно разные силы, которые еще могут пойти войной друг на друга.

Большая часть Сирии (юг и центр) контролируются правительством Башара Асада . Север и восток смогли отхватить у боевиков и взять под контроль курды.

На северо-западе кусок территории уже несколько лет занят Турцией: она провела операции и захватила их, забрав у курдских сил, которых считает террористами. Сейчас Анкара ведет новые бои с курдами: 9 октября турецкие силы вторглись в пограничные сирийские районы с операцией под названием «Источник мира». Они намереваются создать зону безопасности, «свободную от террористов», вдоль всей границы. А помогают Турции в этом бойцы вооруженной сирийской оппозиции, которых не то чтобы многое отличает от реальных боевиков.

Кроме того, в провинции Идлиб на западе есть зона деэскалации, за порядком в которой следят турецкие и российские силы. Этот район — самый большой анклав боевиков.

По сути, на отбитых у курдов территориях и в приграничных районах Идлиба Анкаре заправлять помогают оппозиционные формирования, в том числе члены группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Москва Дамаск давно считают ее бойцов не простыми повстанцами, а террористами: создана организация была на базе террористической « Джабхат ан-Нусры » (запрещена в России ). Поэтому Сирия при поддержке России периодически наступает на их позиции.

Именно в такие районы Анкара и высылает беженцев.

Утром беженцы, вечером деньги

Естественно, что у гостеприимства Турции были свои причины. Изначально на спасении обездоленных соседей правительство и правящая Партия справедливости и развития (ПСР) набивали себе политические очки: население приветствовало помощь единоверцам.

Затем беженцы стали разменной монетой на переговорах с Евросоюзом . Множество сирийцев из Турции пытались перебраться в Европу, что не устраивало никого: туркам приходилось выслушивать недовольство еврочиновников, которым хватало и своих чужаков. В 2016-м стороны достигли соглашения: Анкара не выпускает сирийцев из страны, Брюссель же помогает с их содержанием, перезапускает переговоры о членстве Турции в ЕС и безвизовом въезде для турок. За три года Евросоюз перечислил 7 миллиардов долларов, однако остальной процесс застопорился, так как стороны стали спорить о дополнительных условиях.

На этом фоне миролюбивая политика ПСР начала резко меняться. Все чаще в рядах партии звучат призывы вернуть сирийцев на родину, говорит об этом и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган . Он заявляет о переселении миллиона человек на контролируемые Турцией сирийские территории, которые лишь описываются как безопасные, и уже неоднократно угрожал вновь открыть границы и выпустить всех желающих в Европу. С началом новой операции цифры выросли: выслать на «мирную родину» предлагается уже 2 миллиона сирийцев.

«Давайте переселим их в эти безопасные зоны. Или нам придется открыть ворота [беженцам в Европу]. Либо вы окажете поддержку, либо извините нас, но мы не собираемся нести этот груз в одиночку», — указывал Эрдоган.

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Изменилось со временем и отношение к беженцам среди граждан страны: на них сваливают все невзгоды и неурядицы в замедляющейся экономике. Сейчас в Турции растет уровень безработицы (он в районе 15 процентов), и все чаще его «вешают» именно на сирийцев. Дескать, правительство дает им привилегии, да и платить им надо меньше. «Рабочие места для низкоквалифицированных кадров быстро перемещаются к сирийцам. Турецкие учреждения здравоохранения и образования уже перегружены. Это становится серьезной проблемой», — считает в этой связи аналитик Атилла Йесилада.

В то же время Турция неоднократно хвалилась, что потратила на беженцев более 37 миллиардов долларов, а теперь подобные траты воспринимаются крайне негативно. Риторика проста: почему на пришлых тратятся огромные деньги, когда собственное население недополучает и страдает? Вот и выходит, что сирийцы, бывшие источником национальной гордости, теперь превратились в козлов отпущения.

По последним исследованиям, присутствием беженцев недовольны уже около 70 процентов населения Турции. Многие хотят их скорейшего возвращения на родину и даже не желают жить с ними в одном районе.

При этом до последнего времени никаких серьезных происшествий с участием «гостей» не было, однако постепенно обиды и недовольство начинают выливаться в насилие. Неприязнь зачастую разжигают ничем не подтвержденные слухи о преступлениях сирийцев. Так, в июне толпа турок напала на беженцев и разгромила их магазины в пригороде Стамбула из-за россказней об изнасиловании девушки беженцем. В соцсетях же активно процветают антимигранские хэштеги вроде #SuriyelilerDefoluyor (сирийцы, убирайтесь) или #UlkemdeSuriyeliIstemiyorum (я не хочу сирийцев в своей стране), а националисты пытаются мешать демонстрациям в поддержку беженцев.

«Свет мой, зеркальце! Скажи…»

Рост социальной напряженности стал серьезным испытанием для партии Эрдогана и всей его политики. Самое главное предупреждение ПСР получила, когда проиграла местные выборы в крупнейшем городе страны — Стамбуле.

На них в борьбе за пост мэра победил кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Экрем Имамоглу. Он поднялся именно за счет недовольства беженцами и резкой критики президента. Политик активно заявлял, что ситуация с мигрантами — «тяжелая травма», давил на то, что многие из них работают нелегально (хотя, по рассказам некоторых сирийцев, зачастую документы получить можно только благодаря взяткам).

ПСР всячески пыталась оспорить итоги выборов, однако результата это не изменило. Поражение считается самым значительным для правящей партии, поскольку именно ее представители годами руководили легендарным городом. А Стамбул для страны как зеркало — ярко отражает общие тенденции всего общества. И власти начали действовать.

В июле правительство запретило беженцам работать в Стамбуле без местной регистрации, а также закрыло возможность получения кимликов. Это связано с тем, что сейчас в крупнейшем городе Турции проживают миллион сирийцев, хотя официально там было разрешено ставить на учет только 540 тысяч.

Затем всем нелегалам дали время до 20 августа: к этому сроку они должны были собрать пожитки и уехать из Стамбула по месту регистрации или же просто переехать в другое место и там встать на учет. В противном случае их решили принудительно переселять или высылать в лагеря у границы. Подобные меры объясняются просто: муниципалитетам выделяются средства на обучение и лечение зарегистрированных беженцев, однако если те переезжают, то предоставление услуг затрудняется, да и учреждения в крупных городах оказываются просто-напросто перегружены.

Позднее дату «зачистки» Стамбула перенесли — у сирийцев теперь есть время до конца октября. Однако это в том случае, если они не попадутся правоохранительным органам на улицах: власти устроили массовые проверки документов, особенно на станциях и вокзалах, беженцам посоветовали всегда носить с собой кимлик. Стражи порядка постоянно патрулируют стамбульский район Аксарай, получивший местное название «маленький Дамаск» из-за многочисленных сирийских магазинчиков и ресторанов.

Многие беженцы в итоге стараются обходить стороной крупные улицы и не ездить на транспорте: им грозит потеря даже самой низкооплачиваемой работы, хотя такой исход считается лучше, чем депортация и вероятная смерть на родине.

В МВД страны, конечно же, утверждают, что если и высылают кого-то в Сирию, то за нарушения закона или по их собственному желанию. При этом незарегистрированных беженцев якобы всегда сначала переправляют в лагеря возле границы, после чего они могут оформиться в другой части страны.

Кругом обман

На фоне развернувшейся борьбы с нелегалами появилось множество историй о депортации даже официально зарегистрированных мигрантов. Сообщается, что некоторые из них просто-напросто забыли документы дома в тот день, когда их остановили на улице. По данным правозащитников из Human Rights Watch, депортированы были сотни сирийцев, при этом выданные им кимлики, как и личные вещи, конфисковали. Многие жаловались, что их вынуждали подписывать документы, которые они не могут прочитать или понять — заявление на добровольное возвращение. Отправили же людей в провинции Алеппо и Идлиб, где активно действуют боевики «Хайят Тахрир аш-Шам». При этом члены группировки были замечены в похищениях правозащитников, журналистов и активистов.

Об одном из случаев сообщала газета The Guardian. Сирийская женщина-трансгендер обратилась в больницу Стамбула с просьбой принять ее неоформленного в городе сожителя. Однако доктора вызвали полицию, и ее тоже задержали, несмотря на наличие кимлика. Затем ее посадили в камеру с мужчинами, а в итоге — отобрали документы и депортировали, хотя ей как представителю ЛГБТ-сообщества гарантировалась защита со стороны ООН. Весь процесс оказался настолько быстрым, что помочь человеку просто не успели. По словам очевидцев, уже через 100 метров после пересечения границы за трансгендера взялись бойцы ХТШ: заковали в наручники, надели мешок на голову, посадили в багажник и уехали. С тех пор ее никто не видел.

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Боится группировки и Хани Хилал, которого насильно выслали из страны. Ранее он активно критиковал боевиков за то, что они сменили свой «путь революции» и вместо стремления к светскому демократическому государству пошли в сторону халифата. Теперь он опасается за свою жизнь, ведь ХТШ, по сути, заправляет приграничными территориями. «Я здесь не в безопасности, даже в подконтрольных Турции районах. И я не могу выйти из дома из страха перед боевиками», — отмечает мужчина.

Он считает, что действия Анкары по отношению к молодым сирийским мужчинам далеко не случайны: Турция поддерживает ХТШ и надеется, что высланные беженцы вступят в ряды боевиков. Хилал отметил, что его опасения небеспочвенны, ведь подобную идею высказывали турецкие политики. В частности, бывший мэр Анкары и член ПСР Ибрахим Мелих Гёкчек писал: «Все сирийцы моложе 35 лет, живущие сейчас в Турции, должны отправиться на сирийский фронт!»

Хилал, тем не менее клянется никогда не браться за оружие. Однако он считает, что большинство других мужчин все-таки сделают это от безысходности: «Вы либо вступаете в армию режима, либо в оппозиционные силы. Это будущее всех молодых людей, отправляющихся домой».

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Стоит отметить, что пока журналисты ищут и публикуют подобные горячие истории про бедных сирийцев, турецкие госслужащие тоже не дремлют и пытаются обличать нерадивые СМИ. Так, на страницах Foreign Policy директор по связям с общественностью при президенте Турции Фахреттин Алтун рассказал о пусть и убедительных, но вводящих в заблуждение рассказах.

По его словам, журналисты искажают правду и предоставляют непроверенные истории. Он написал, что сама идея о депортации беженцев, на которых потрачено практически 40 миллиардов долларов, нелепа.

«Это противоречило бы международным соглашениям и национальным законам», — отметил Алтун.

Чиновник также рассказал о ситуации Хилала по версии властей. По его словам, мужчина изначально был пойман при попытке незаконно выехать из Турции, а после задержания сам подал прошение о добровольном возвращении. Так что официально считается, что на войне в Сирии Хилал вновь оказался по собственному желанию.

Быть или не быть

Как бы то ни было, возвращение всех 3,6 миллиона беженцев из Турции в Сирию в обозримом будущем выглядит слишком нереальным. Анкара, конечно, заявляет о грядущем восстановлении мира во всех приграничных районах и о 300 тысячах уже уехавших на подконтрольные турецким силам территории, однако гораздо более вероятно, что сирийцы останутся в Турции надолго.

Стамбульская напряженность же явно принесет множество других проблем. Аналитики считают, что переселение нелегалов не устранит коренных причин недовольства турок и проблем с трудоустройством, ведь на самом деле экономические условия ухудшаются не из-за беженцев, а из-за падения цен на нефть и неумелого управления экономикой.

Возможно, высылка «гостей» поможет решить все проблемы турок. Но, возможно, и власти, и оппозиции стоит заняться не поиском виновных, а восстановлением собственной страны.