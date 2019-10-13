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Противостояние на севере Сирии: курды рапортуют о победах 

Вести.Ru + ещё 4 3 часа назад
Противостояние на севере Сирии: курды рапортуют о победах
Фото: EPA
Входящие в состав коалиции "Силы демократической Сирии" курдские отряды заявляют, что после тактического отступления вернули под свой контроль большую часть города Рас-эль-Айн в провинции Хасеке. По их данным, курдским бойцам удалось подбить семь танков и уничтожить 75 турецких солдат и наемников из вооруженной оппозиции.
В район Рас-эль-Айна командование "Сил демократической Сирии" перебросило подкрепления из других районов провинции Хасеке. В промышленной зоне и предместье Телль-Бейдар возобновились бои, турецкая авиация наносит по этому району интенсивные удары.
Накануне турецкие военные сообщили, что при поддержке "Сирийской свободной армии" (ССА) установили полный контроль над городом Рас-эль-Айн и расположенным к северу от него погранпереходом. Следующей целью турецкого командования является город Телль-Абъяд на севере провинции Ракка, за который уже четвертый день идут ожесточенные бои. При этом штурм этого города откладывается из опасений больших потерь. Сейчас турецкие пилоты сбрасывают на Телль-Абъяд листовки с призывами к мирному населению покинуть город, а курдским ополченцам — сложить оружие.
Как сообщалось, 9 октября Турция начала операцию "Источник мира", целью которой объявила уничтожение бандформирований и террористических группировок на севере Сирии, чтобы создать буферную зону — защитный пояс для турецкой границы. Туда смогут вернуться сирийские беженцы, нашедшие временный приют в Турции. Мировое сообщество в большинстве своем осудило действия Анкары.
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Комментарии
Ближний Восток , Армия , Свободная сирийская армия , Рас-Эль-Айн , Сирия
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