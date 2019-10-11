Турция отказалась быть «вечным просителем» у НАТО

Он отметил, что до этого у его страны не было своей системы противовоздушной обороны (ПВО).

По нашей просьбе в Турции устанавливали свои системы Patriot Нидерланды, Италия и Испания. Все эти системы очень хороши, но это временные решения, — приводит слова Чавушоглу РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства поблагодарил союзников за помощь, однако указал на постоянные ротации комплексов ПВО — их всё время то ставили, то убирали снова. В такой ситуации Турции потребовалась собственная защита, подчеркнул министр.