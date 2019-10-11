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Турция отказалась быть «вечным просителем» у НАТО 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
Турция отказалась быть «вечным просителем» у НАТО
Фото: News.ru
Турция приобрела у России зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400, так как не хочет быть «вечным просителем» у НАТО. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с главой Североатлантического альянса.
Он отметил, что до этого у его страны не было своей системы противовоздушной обороны (ПВО).
По нашей просьбе в Турции устанавливали свои системы Patriot Нидерланды, Италия и Испания. Все эти системы очень хороши, но это временные решения, — приводит слова Чавушоглу РИА Новости.
Глава внешнеполитического ведомства поблагодарил союзников за помощь, однако указал на постоянные ротации комплексов ПВО — их всё время то ставили, то убирали снова. В такой ситуации Турции потребовалась собственная защита, подчеркнул министр.
Поставки ЗРС С-400 начались летом. Это вызвало кризис в отношениях Турции и США, которые требовали отказаться от сделки с Россией, угрожая отказать в поставках истребителей F-35. Ранее News.ru писал, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган заинтересовался возможностью покупки российских Су-57, которые могут стать заменой американским F-35.
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Комментарии
Ближний Восток , Армия , Оружие , Реджеп Эрдоган , Мевлют Чавушоглу , МИД , НАТО , РИА Новости , Турция
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