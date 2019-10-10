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Анкара ответила на угрозы Трампа 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Турция не станет менять свою политику и отменять операцию в Сирии в связи с угрозами президента США Дональда Трампа, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
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«Если бы мы боялись каких-то заявлений, мы бы не начали операцию в Сирии. Я не могу комментировать твиты Трампа. Есть давление на него, сам он пытается что-то делать, у него твиты настолько разные, что я не знаю, какой именно комментировать. Главное, что несмотря на любые заявления, Турция будет делать то, что должна делать и что считает нужным», — передает его слова РИА «Новости».
Ранее Трамп заявил, что готов «ударить» по Турции финансово и с помощью санкций, в случае, если она не станет «играть по правилам».
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии с целью создания зоны безопасности. Турецкие войска собираются продвинуться как минимум на 30 километров вглубь Сирии.
Также наносятся регулярные авиаудары в зоне проведения военной операции.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о военной операции Турции.
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Ближний Восток , Видео , В мире , Дональд Трамп , Мевлют Чавушоглу , МИД , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Анкара , Сирия , США , Турция
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