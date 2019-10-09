Сирийские курды объявили всеобщую мобилизацию

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии в среду объявила всеобщую мобилизацию в связи с угрозой скорого начала операции турецких ВС.

"Автономная администрация объявляет о всеобщей мобилизации на три дня на северо-востоке Сирии, и призывает все наши институты и управления, и все составляющие нашего народа направиться к границе с Турцией, чтобы выполнить свой моральный долг и проявить сопротивление в этот особый исторический момент", — говорится в заявлении пресс-службы администрации.

В свою очередь курдов в Иракском Курдистане и других уголках мира администрация призвала проводить акции протеста. Также в заявлении администрация возложила ответственность на все "влияющие на принятие решений" страны за "любую гуманитарную катастрофу, которая случится с нашим народом".

Президент Турции Тайип Эрдоган 5 октября заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. На следующий день Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) 7 октября заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.

Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло — SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.