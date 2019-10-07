Оружие России возвращает позиции на Ближнем Востоке

Sohu (Китай):Ближний Восток: наземная техника и ракеты России обладают значительным преимуществом, а воздушная техника весьма перспективна

В 70-80-е годы прошлого века, когда основные страны Ближнего Востока обратили свой взор в сторону США , СССР утратил свои некогда сильные позиции на ближневосточном рынке вооружений. Однако сейчас современное российское вооружение вновь оказывается в центре внимания, и у России появился шанс вернуть свое былое величие, сообщает Sohu ( Китай ).

Еще в советские времена в стране был создан превосходный оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Во всем мире только он мог равняться с американским. В таких условиях советское вооружение становилось главным конкурентом американскому. После распада СССР большую часть советского ОПК унаследовала Россия, от чего ее военная промышленность стала еще сильнее. Однако после того, как в 70-80-х годах прошлого века основные страны Ближнего Востока обратили свой взор в сторону США, Россия потеряла свои позиции на ближневосточном рынке вооружений. Но недавно у нее снова появился шанс.

После окончания Второй мировой войны такие крупные страны Ближнего Востока, как Сирия Египет и даже Ирак , покупали оружие советского производства. Тогда в этом регионе было поровну советского и американского вооружения. В ходе многочисленных войн на Ближнем Востоке были выявлены все недостатки советского вооружения, кроме того, некоторые страны региона в политическом отношении стали все больше ориентироваться на США. Российское оружие начало утрачивать свои позиции на ближневосточном рынке с момента распада СССР. Впоследствии, под влиянием экономических проблем, возникших в независимой теперь России, качество ее вооружения и темпы его развития начали сильно отставать от Запада, в том числе от США. Из-за этого российскому вооружению стало намного сложнее вновь утвердиться на ближневосточном рынке.

Как страна с сильной военной промышленностью, Россия, естественно, не хотела, чтобы эта отрасль пришла в упадок. С начала XXI века она стала планомерно восстанавливать и укреплять свою военную промышленность. Спустя многие годы непрерывного развития, началось всестороннее возрождение российского ОПК. После участия российской армии в Сирийской гражданской войне, ее вооружение было испытано на практике, что стало немаловажным фактором его развития. За последние годы российское вооружение не только догнало, но и начало обгонять американское, в стране начали появляться передовые конструкторские решения, задающие дальнейший вектор развития во всем мире. К тому же, благодаря участию в гражданской войне в Сирии, российское оружие было хорошо «разрекламировано», его распространению также способствовал хаос, творящийся в последнее время на Ближнем Востоке.

По сообщениям СМИ, через три дня после атаки объектов нефтяной инфраструктуры, принадлежащих Саудовской Аравии , генеральный директор компании Рособоронэкспорт Александр Михеев официально заявил, что «в ноябре на авиасалоне в Дубае российская военная промышленность презентует противовоздушное оружие и средства борьбы с дронами. Будет представлено четыре образца зенитного оружия и пять приборов для ведения электронной войны». Вскоре после появления этой новости российская сторона обратилась к Саудовской Аравии, настаивая, что комплексы С-400 их прекрасно защитят. Подобные действия говорят о том, что Россия может воспользоваться налетом на саудовскую нефтяную инфраструктуру, чтобы увеличить продажи собственного вооружения на Ближнем Востоке.

Сильная военная промышленность всегда давала российскому вооружению немало преимуществ, а после того, как страна стала стремительно возвращаться на ближневосточный рынок, ее оружие наземного базирования, особенно зенитные управляемые ракеты, должно было стать главной ударной силой.

Российское вооружение наземного базирования и зенитные ракеты обладают большим преимуществом на Ближнем Востоке

Про зенитные ракеты можно сказать следующее: после того, как бывший СССР лишился роли главного поставщика вооружения на Ближний Восток, из этого региона начали уходить зенитные ракеты, которые были главным экспортным видом российского вооружения. После этого, благодаря стремительно развивающимся отношениям с США, в страны Ближнего Востока в большом количестве стали поступать американские зенитно-ракетные комплексы. Саудовская Аравия закупила и стала использовать ЗРК «Пэтриот» американского производства. Однако именно это заложило основу для проникновения российских зенитных ракет на Ближний Восток. Во время нападения на объект нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, даже не самые мощные беспилотники и ракеты хуситов смогли прорваться через плотное кольцо ЗРК «Пэтриот». Это сильно ухудшило отношение к зенитным ракетам американского производства. В то же самое время российские ЗРК прекрасно справлялись с защитой от беспилотников и ракет сирийской оппозиции. Россия даже объявила об увеличении числа военно-воздушных баз в Сирии и готовности отправить туда еще больше самолетов. Очевидно, что сирийской оппозиции не удастся нанести значительный ущерб российским беспилотникам и ракетам, базирующимся на территории этой страны.

Из всего этого можно сделать вывод, что российские зенитные ракеты и места их дислокации лучше, чем американские ракеты «Пэтриот» и созданный специально для Саудовской Аравии оборонительный рубеж. СССР и Россия всегда были лучшими в сфере разработки и производства зенитных управляемых ракет. Общие показатели ЗРК С-300 и С-400 достаточно неплохие, в чем-то они даже превосходят американские аналоги. Например, Россия достигла немалых успехов в обеспечении помехоустойчивости этих комплексов. Таким образом, в будущем Россия сможет выйти на ближневосточный рынок вооружения со своими С-400 и другими зенитно-ракетными комплексами. Многие страны данного региона, пользующиеся вооружением американского производства, уже начали проявлять интерес к российским ЗРК.

Про оружие наземного базирования можно сказать следующее: на ближневосточном рынке вооружений США и Россию в равной степени настигают как победы, так и поражения. Советское наземное вооружение потеряло свое место на Ближнем Востоке из-за «неуклюжести» на поле боя. Теперь же, не выдержав конкуренции, с ближневосточного пьедестала начинает падать американское вооружение.

В конфликтах на Ближнем Востоке главный образец наземного вооружения, экспортируемого Россией, танк Т-72, показывал себя не с лучшей стороны, а основной боевой танк американского производства смог заслужить признание после участия в Войне в Персидском заливе и Ираке. Поэтому ведущие страны Ближнего Востока начали покупать и использовать американский основной боевой танк М1.

Однако в руках ближневосточных стран танк не показывал себя так же хорошо, как когда американцы применяли его во время Войны в заливе и Иракской войны. Когда Ирак боролся с силами ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ — прим. ред.), у танка М1 обнаружилась масса дефектов. В то же время наземная боевая техника российского производства все лучше проявляла себя на полях сражений в Сирии.

После участия в гражданской войне в Сирии модернизация российского наземного вооружения шла успешно. Российские предприятия задают и воплощают тенденцию, согласно которой стоит уделять больше внимания защите наземной боевой техники. Новое поколение бронированных машин, представленных основными боевыми танками Т-90 и Т-14, создано с упором на защиту. Таким образом, российская военная техника действительно начала возвращаться на рынок Ближнего Востока. Заказ на основные боевые танки пришел в Россию из Ирака. Благодаря появлению новой противотанковой ракеты и пушки, была решена проблема, проявившаяся в прошедших вооруженных конфликтах и заключавшаяся в том, что российские танки не могли пробить броню западных танков.

Еще одно значительное преимущество российского наземного вооружения заключается в выгодном соотношении цены и качества. Как известно, российская техника часто оказывается дешевле западных аналогов. В процессе развития новейшего российского наземного вооружения не только улучшаются его общие показатели, но и сохраняется выгодное соотношение цены и качества. Российские предприятия военной промышленности стараются соблюсти его при создании, например, БТР с высокой степенью защиты, в которых нет недостатков, присущих громоздким и дорогостоящим американским машинам, защищающим от мин и нападения из засады. Такое ценовое преимущество военной техники российского производства, очень нравится богатым странам Ближнего Востока.

Спустя годы междоусобиц, экономическая мощь стран данного региона, в особенности нефтяных держав, сильно сократилась, а