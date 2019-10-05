В Багдаде полиция открыла огонь по группе демонстрантов

Число жертв среди протестующих в Ираке возросло до 100

Число жертв в результате народных протестов в Ираке достигло 100. Такие данные представил телеканал Al Arabia.

По данным издания, большинство из числа погибших в Багдаде и провинциях — демонстранты. Более трех тысяч местных жителей получили травмы.

Народные антиправительственные протесты начались 1 октября. По соцсетям разошлись призывы выйти на улицу. Граждане выступают против нищеты, безработицы и коррупции, просят усовершенствовать работу коммунальных служб. Поэтому их главное требование — отставка правительства.

За четыре дня полицейские задержали 540 человек, 200 остаются под стражей.