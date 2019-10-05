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Число жертв среди протестующих в Ираке возросло до 100 

360tv.ru + ещё 43 1 час назад
В Багдаде полиция открыла огонь по группе демонстрантов
Фото: © REUTERS / Wissm al-Okili
Число жертв в результате народных протестов в Ираке достигло 100. Такие данные представил телеканал Al Arabia.
По данным издания, большинство из числа погибших в Багдаде и провинциях — демонстранты. Более трех тысяч местных жителей получили травмы.
Народные антиправительственные протесты начались 1 октября. По соцсетям разошлись призывы выйти на улицу. Граждане выступают против нищеты, безработицы и коррупции, просят усовершенствовать работу коммунальных служб. Поэтому их главное требование — отставка правительства.
За четыре дня полицейские задержали 540 человек, 200 остаются под стражей.
Эти протесты — первые после назначения в 2018 году правительства Аделя Абдель Махди. Верховный комиссар ООН по правам человека потребовал как можно скорее и открыто найти виновных в гибели мирных демонстрантов в Ираке. Пока что ни одна партия или политический лидер не подтвердили свою причастность к демонстрациям, писала «Газета.ru».
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Ближний Восток , В мире , Пожары , безработица , Массовые беспорядки , ООН , Газета.Ru
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