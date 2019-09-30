Армянская диаспора в США недовольна поступками Ким Кардашьян

Ким Кардашьян-Уэст вызвала недовольство представителей армянской диаспоры в США . Об этом пишет Газета.Ru.

Недовольство вызвано решением предпринимательницы организовать производство своей линии коррекционного белья в Турции

Армянский национальный комитет США (АНКА) по этому поводу написал мультимиллионерше твит в среду, 25 сентября.

-Мы увидели, что вы изготовляете некоторую продукцию (своего бренда) в Турции. Пожалуйста, подумайте над тем, чтобы делать это в Армении, которая славится прекрасными мастерами и сервисом, — говориться в сообщении.

И ответ не заставил себя долго ждать. На следующий день Кардашьян попыталась оправдаться перед влиятельной организацией.

Знаменитость объяснила, что ее решение использовать турецкие фабрики были основаны не на идеологии, а на выгодах для бизнеса. В ходе многочисленных консультаций с экспертами и просчетов стало очевидно, что изготовление продукции в Турции будет дешевле и удобнее.

Владелица бренда также отметила, что ее бизнес-стратегия, полностью отвечает ее пониманию патриотизма: «Мы против того, чтобы дискриминировать кого-либо или отдельную нацию, основываясь на прошлом».