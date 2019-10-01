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Россия за сутки зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
В Сирии зафиксировали 28 нарушений перемирия за сутки
Фото: РИА Новости
Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 28 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — 22, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 28 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо — девять, Латакия — девять, Идлиб — семь, Хама — три. Турецкой частью представительства зафиксировано 22 факта открытия огня в провинциях: Латакия — 11, Хама — пять, Идлиб — четыре, Алеппо — два", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводилось.
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Ближний Восток , В мире , Война в Сирии , Сирия
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