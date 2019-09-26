Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иран заявил о начале строительства электростанции в Сирии 

ИА Синьхуа 41 минуту назад
Тегеран, 26 сентября /Синьхуа/ — Иранская компания начала строительство крупной электростанции в сирийском городе Латакия. Об этом заявил в среду министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан.
Строительство газовой электростанции комбинированного цикла иранским частным сектором в Сирии «осуществляется за счет совместных инвестиций» Тегерана и Дамаска. Об этом министра процитировал иранский телеканал «Пресс ТВ».
По словам Р. Ардаканиана, мощность электростанции составит 540 мегаватт. Дата завершения строительства не упоминалась.
Р. Ардаканиан призвал иранские компании принять участие в планах Сирии по развитию электроэнергетики, добавив, что другие страны все больше интересуются планами восстановления после гражданской войны в этой арабской стране. —0—
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
ИА Синьхуа: последние новости
Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла авиаудары по Йемену -- хуситы Президент Израиля поручил Б. Нетаньяху сформировать новое правительство А. Гутерриш представил успехи миротворческой деятельности ООН
Ближний Восток , Синьхуа , Иран , Сирия , Тегеран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»17
Россияне не смогут курить на балконах
Россияне не смогут курить на балконах60
Москвичка организовала убийство в момент развода
Москвичка организовала убийство в момент развода
Умер Жак Ширак
Умер Жак Ширак9
Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым
Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым454
Видео
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
00:30
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
Катастрофы Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
</