Иран заявил о начале строительства электростанции в Сирии

Тегеран , 26 сентября /Синьхуа/ — Иранская компания начала строительство крупной электростанции в сирийском городе Латакия. Об этом заявил в среду министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан.

Строительство газовой электростанции комбинированного цикла иранским частным сектором в Сирии «осуществляется за счет совместных инвестиций» Тегерана и Дамаска. Об этом министра процитировал иранский телеканал «Пресс ТВ».

По словам Р. Ардаканиана, мощность электростанции составит 540 мегаватт. Дата завершения строительства не упоминалась.

Р. Ардаканиан призвал иранские компании принять участие в планах Сирии по развитию электроэнергетики, добавив, что другие страны все больше интересуются планами восстановления после гражданской войны в этой арабской стране. —0—