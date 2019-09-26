Турция, Россия и С-400: кому выгодны «глупые санкции»?

Milliyet (Турция): С-400 и кому выгодны «глупые санкции»?

Milliyet (Турция) доказывает, что санкции работают против того, кто их вводит. Он делает это на примере объявленных, но пока не введенных, санкций Один из экспертовдоказывает, что санкции работают против того, кто их вводит. Он делает это на примере объявленных, но пока не введенных, санкций США против Турции за покупку ею российских зенитных ракетных систем. Вашингтон своими действиями в итоге находит Москве новых клиентов в покупке вооружений.

В международных отношениях часто прибегают к такому методу, как экономические санкции. Сильная сторона применяет экономические санкции в отношении другой стороны для достижения своих политических целей. Препятствует, например, вывозу или ввозу некоторых товаров в страну. Как в случае с санкциями, введенными в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН для обеспечения вывода армии Саддама Хусейна (Saddam Hüseyin) из Кувейта в 1991 году. Таким образом ожидается, что страна под действием санкций откажется от своих решений или практических шагов.

Некоторые эксперты утверждают, что, даже если граждане страны, в отношении которой действуют санкции, переживают серьезные экономические трудности, этот метод все равно гуманнее войны. Но, помимо этих трудностей, которые касаются обычных людей, отсутствие возможности импортировать некоторые основные товары зачастую может приводить и к серьезным человеческим потерям. Кроме того, в странах, где сильны националистические настроения или правят авторитарные режимы, может возникнуть более серьезное общественное возмущение. Несмотря на весь имеющийся опыт, по-прежнему продолжаются споры о том, работают ли санкции. Более того, некоторые эксперты, взволнованные происходящими гуманитарными трагедиями, выдвигают тезис об «умных санкциях». А один из экспертов в этой сфере, профессор, доктор Роберт А. Пэйп (Robert A. Pape) на конкретных данных показывает, что санкции не так эффективны, как кажется.

Сегодня две соседние страны, Иран и Турция, разделяют одну и ту же судьбу по разным причинам. Оба государства внесены в список «экономических санкций» США. Санкционные меры в отношении Турции еще полностью неизвестны. А Иран многие годы подвергается экономическим санкциям со стороны США. Жизнь обычных людей с каждым днем становится все невыносимей. В связи с недавней атакой на Саудовскую Аравию США ввели санкции и против Центробанка Ирана. Но Иран по-прежнему не делает шагов назад.

Турция же сталкивается с санкциями из-за покупки ракет С-400 у России. США объявляли о намерении ввести санкции в рамках принятого в 2017 году закона, предполагающего наказание для тех, кто помогает противникам США, в частности закупая оружие у России. Хотя введение таких ограничений против Турции пока откладывается, известно, что в конечном счете будут приняты некоторые меры. Но налицо парадоксальная ситуация. Санкции, которые США грозятся применить, охватят прежде всего системы вооружения, в которых нуждается Турция. Так, например, была приостановлена поставка Турции F-35.