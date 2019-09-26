Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Milliyet (Турция): С-400 и кому выгодны «глупые санкции»? 

ИноСМИ 15 минут назад
Турция, Россия и С-400: кому выгодны «глупые санкции»?
Фото: © РИА Новости, Алексей Мальгавко
Один из экспертов Milliyet (Турция) доказывает, что санкции работают против того, кто их вводит. Он делает это на примере объявленных, но пока не введенных, санкций США против Турции за покупку ею российских зенитных ракетных систем. Вашингтон своими действиями в итоге находит Москве новых клиентов в покупке вооружений.
В международных отношениях часто прибегают к такому методу, как экономические санкции. Сильная сторона применяет экономические санкции в отношении другой стороны для достижения своих политических целей. Препятствует, например, вывозу или ввозу некоторых товаров в страну. Как в случае с санкциями, введенными в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН для обеспечения вывода армии Саддама Хусейна (Saddam Hüseyin) из Кувейта в 1991 году. Таким образом ожидается, что страна под действием санкций откажется от своих решений или практических шагов.
Некоторые эксперты утверждают, что, даже если граждане страны, в отношении которой действуют санкции, переживают серьезные экономические трудности, этот метод все равно гуманнее войны. Но, помимо этих трудностей, которые касаются обычных людей, отсутствие возможности импортировать некоторые основные товары зачастую может приводить и к серьезным человеческим потерям. Кроме того, в странах, где сильны националистические настроения или правят авторитарные режимы, может возникнуть более серьезное общественное возмущение. Несмотря на весь имеющийся опыт, по-прежнему продолжаются споры о том, работают ли санкции. Более того, некоторые эксперты, взволнованные происходящими гуманитарными трагедиями, выдвигают тезис об «умных санкциях». А один из экспертов в этой сфере, профессор, доктор Роберт А. Пэйп (Robert A. Pape) на конкретных данных показывает, что санкции не так эффективны, как кажется.
Сегодня две соседние страны, Иран и Турция, разделяют одну и ту же судьбу по разным причинам. Оба государства внесены в список «экономических санкций» США. Санкционные меры в отношении Турции еще полностью неизвестны. А Иран многие годы подвергается экономическим санкциям со стороны США. Жизнь обычных людей с каждым днем становится все невыносимей. В связи с недавней атакой на Саудовскую Аравию США ввели санкции и против Центробанка Ирана. Но Иран по-прежнему не делает шагов назад.
Турция же сталкивается с санкциями из-за покупки ракет С-400 у России. США объявляли о намерении ввести санкции в рамках принятого в 2017 году закона, предполагающего наказание для тех, кто помогает противникам США, в частности закупая оружие у России. Хотя введение таких ограничений против Турции пока откладывается, известно, что в конечном счете будут приняты некоторые меры. Но налицо парадоксальная ситуация. Санкции, которые США грозятся применить, охватят прежде всего системы вооружения, в которых нуждается Турция. Так, например, была приостановлена поставка Турции F-35.
И здесь возникает парадокс. США приняли упомянутый закон, чтобы ограничить продажи российского оружия. Но, по мере того как США прекращают продавать оружие Турции, Анкара будет обеспечивать себя такими вооружениями или их аналогами за счет других стран. А первой на ум в качестве страны — производителя оружия в этой ситуации придет Россия. Анкара будет получать необходимые вооружения от России. В этих условиях США трижды окажутся в проигрышном положении, а Россия — наоборот, в выигрышном. Прежде всего, США не смогут препятствовать продаже российского оружия, не наложат эмбарго, а напротив, таким своим решением найдут Путину новых «клиентов». Более того, этим решением США еще больше подтолкнут Турцию, члена НАТО, к России. К тому же в то время, как США оказывают поддержку и предоставляют оружие Рабочей партии Курдистана в Сирии, Турция — закупит необходимое оружие у России. Таким образом, Путин станет «героем» в глазах турецкого народа, при этом США усилят позиции русских в гибридной войне. Профессор Пэйп, говоря об установлении прямой связи между целью и санкциями, должно быть, в какой-то мере обращал внимание и на такого рода алогизмы.
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
Последние новости
Путин процитировал Коран и озадачил иранцев Путин процитировал Коран и озадачил иранцев Вашингтон предупредил Москву и Пекин: Арктика вам не принадлежит Вашингтон предупредил Москву и Пекин: Арктика вам не принадлежит СМИ США: Арктика американская, а не российская СМИ США: Арктика американская, а не российская
Комментарии
Ближний Восток , Армия , Оружие , Статьи , США , Совбез ООН , Рабочая партия Курдистана , Центральный банк России , НАТО , Газета Milliyet , Кувейт , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Украина навсегда потеряла Крым»
«Украина навсегда потеряла Крым»187
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»18
Россияне не смогут курить на балконах
Россияне не смогут курить на балконах306
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине54
Москвичка организовала убийство в момент развода
Москвичка организовала убийство в момент развода5
Новости партнеров
Видео
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение