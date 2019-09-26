Иран показал коллекцию сбитых беспилотников США 

В Тегеране открылась выставка сбитых Корпусом стражей исламской революции (КСИР) разведывательных беспилотников США.
Любая нация, которая нападет на Иран, быстро станет главным полем боя этого конфликта, — заявил на открытии экспозиции глава КСИР Хоссейн Салами.
Его слова приводит RT.
Одним из самых ценных экспонатов стали обломки сбитого в июне стратегического разведчика RQ-4 Global Hawk. КСИР продемонстрировал и сбившую его зенитную систему Khordad-3, потомка советского "Бука".
Еще один крупный трофей — дрон RQ-170 Sentinel, захваченный неповрежденным в 2011 году. Как заявили организаторы выставки, управление беспилотником было перехвачено иранским подразделением радиоэлектронной борьбы, выполнявший разведывательный полет аппарат посадили на территории страны. Также неповрежденным армия Ирана захватила и многоцелевой беспилотник MQ-1 Predator.