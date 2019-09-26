Иран показал коллекцию сбитых беспилотников США

Тегеране открылась выставка сбитых Корпусом стражей исламской революции (КСИР) разведывательных беспилотников США

Любая нация, которая нападет на Иран, быстро станет главным полем боя этого конфликта, — заявил на открытии экспозиции глава КСИР Хоссейн Салами.

Его слова приводит RT.

Одним из самых ценных экспонатов стали обломки сбитого в июне стратегического разведчика RQ-4 Global Hawk. КСИР продемонстрировал и сбившую его зенитную систему Khordad-3, потомка советского "Бука".

Еще один крупный трофей — дрон RQ-170 Sentinel, захваченный неповрежденным в 2011 году. Как заявили организаторы выставки, управление беспилотником было перехвачено иранским подразделением радиоэлектронной борьбы, выполнявший разведывательный полет аппарат посадили на территории страны. Также неповрежденным армия Ирана захватила и многоцелевой беспилотник MQ-1 Predator.