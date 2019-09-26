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СМИ: президент Турции посетит Сербию 7 октября 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
СМИ сообщили о визите Эрдогана в Сербию
Фото: ТАСС
Президент Турции Тайип Эрдоган посетит Сербию с визитом 7 октября. Об этом сообщила в четверг газета Blic со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что в делегацию Эрдогана также войдут восемь министров. В первый день поездки состоится заседание совета по сотрудничеству двух стран, на котором будут приняты новые экономические и политические проекты.
Ранее агентство Tanjug сообщало, что визит должен был состояться 29 августа, однако позднее был отложен. Планировалось, что в ходе поездки турецкий лидер совместно со своим сербским коллегой Александаром Вучичем примет участие в церемонии начала строительства автотрассы Белград — Сараево. Эрдоган также намеревался посетить Санджак, мусульманский регион на юге Сербии, имеющий исторически тесные связи с Турцией.
В октябре 2018 года в телефонном разговоре Эрдоган и Вучич договорились начать подготовку к многодневному визиту Эрдогана в Сербию в 2019 году. Собеседники отметили, что отношения двух стран находятся на подъеме, политический диалог интенсивный, а экономическое взаимодействие наращивает объемы. Президенты констатировали, что бошняки в Сербии, живущие в Санджаке, являются мостом сотрудничества между двумя странами.
Рашская область, или Санджак (главный город — Нови-Пазар), — регион на юге Сербии, населенный славянами, во время турецкого ига принявшими ислам и с недавних пор именующими себя бошняками. Бошняки тяготеют к Турции как к своей духовной родине, зачастую не скрывая от Белграда сепаратистских настроений. Значительная диаспора бошняков из Санджака столетиями живет в Турции, поддерживая свою малую родину финансово и идеологически. Эрдоган посещал Санджак во время визитов в Сербию в 2011 и 2017 годах.
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Ближний Восток , В мире , Сербия , Турция
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