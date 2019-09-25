Зариф высоко оценил встречу «пятерки» по Ирану

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал хорошей прошедшую на полях Генассамблеи ООН встречу "пятерки" по СВПД.
"Это была хорошая встреча", — сказал Зариф.
Помимо Зарифа во встрече приняли участие министры иностранных дел России Сергей Лавров, Китая — Ван И, Франции — Жан-Ив Ле Дриан, Германии — Хайко Маас и глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"Шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран 14 июля 2015 года объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе — Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением".
Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.