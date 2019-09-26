Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев 

РИА Новости + ещё 1 50 минут назад
Более 1,3 тыс. беженцев вернулись в Сирию
Фото: РИА Новости
Более 1,3 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 367 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" — 412 человек (женщин — 124, детей — 210), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" — 955 человек (женщин — 287, детей — 487)", — говорится в сообщении.
Также в места постоянного проживания внутри страны вернулся 144 гражданина Сирии.
Сообщается, что за прошедшие сутки российской стороной проведена одна гуманитарная акция, в ходе которых нуждающимся жителям Сирийской Арабской Республики выдано 4,95 тонны продовольствия.
По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 2,6 гектара территории. Обнаружено и уничтожено 40 взрывоопасных предметов (ВОП).
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
Последние новости
Зеленский в ООН обвинил Россию в войне против Украины Зеленский в ООН обвинил Россию в войне против Украины Синоптики дали точный прогноз на октябрь Синоптики дали точный прогноз на октябрь Лавров и Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН Лавров и Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН
Комментарии1
Ближний Восток , В мире , Война в Сирии , Госдума , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»17
Россияне не смогут курить на балконах
Россияне не смогут курить на балконах62
Москвичка организовала убийство в момент развода
Москвичка организовала убийство в момент развода
Умер Жак Ширак
Умер Жак Ширак10
Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым
Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым454
Видео
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
00:30
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
Катастрофы Пожары
Больше видео