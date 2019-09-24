Иордания поддержала Эр-Рияд в ситуации с Saudi Aramco

Иордания поддерживает Саудовскую Аравию в ситуации вокруг атак на объекты нефтяной компании Saudi Aramco. С таким заявлением выступил во вторник иорданский король Абдалла II.
"Иорданское королевство на стороне Саудовской Аравии в ситуации с атаками на Saudi Aramco", — цитирует монарха иорданское агентство Petra.
Абдалла II также подчеркнул, что между странами установлены "особые" отношения.
"Мы стремимся защитить наших [саудовских] братьев", — добавил он.
Два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие об использовании при совершении диверсии 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов.
США и Саудовская Аравия возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.