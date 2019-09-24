Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иорданский король занял сторону Эр-Рияда в инциденте с атаками на Saudi Aramco 

ТАСС 1 час назад
Иордания поддержала Эр-Рияд в ситуации с Saudi Aramco
Фото: РИА Новости
Иордания поддерживает Саудовскую Аравию в ситуации вокруг атак на объекты нефтяной компании Saudi Aramco. С таким заявлением выступил во вторник иорданский король Абдалла II.
"Иорданское королевство на стороне Саудовской Аравии в ситуации с атаками на Saudi Aramco", — цитирует монарха иорданское агентство Petra.
Абдалла II также подчеркнул, что между странами установлены "особые" отношения.
"Мы стремимся защитить наших [саудовских] братьев", — добавил он.
Два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие об использовании при совершении диверсии 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов.
США и Саудовская Аравия возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
ТАСС: последние новости
В Иране заявили, что Тегеран в состоянии ответить на любую агрессию В Иране заявили, что Тегеран в состоянии ответить на любую агрессию Российские военные привезли более 4 тонн продовольствия жителям Восточной Гуты Российские военные привезли более 4 тонн продовольствия жителям Восточной Гуты Хуситы призвали аравийскую коалицию принять предложение о прекращении агрессии в Йемене Хуситы призвали аравийскую коалицию принять предложение о прекращении агрессии в Йемене
Комментарии
Ближний Восток , В мире , АБДАЛЛА II , Иордания , Саудовская Аравия , Эр-Рияд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экипаж севшего в кукурузу А321 отправили на Байконур
Экипаж севшего в кукурузу А321 отправили на Байконур7
Худрук МХТ им. Чехова попал в реанимацию
Худрук МХТ им. Чехова попал в реанимацию2
Песков оценил ядерный потенциал России
Песков оценил ядерный потенциал России56
«Хуже, чем Чернобыль»: США раскрыли тайну о катастрофе
«Хуже, чем Чернобыль»: США раскрыли тайну о катастрофе46
Дочь Заворотнюк обратилась к журналистам
Дочь Заворотнюк обратилась к журналистам7
Видео
Захарова отреагировала на выходку США
01:03
Захарова отреагировала на выходку США
Политика
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
01:24
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
В мире Статьи
«Смерч» впервые выпустил Х-35
00:10
«Смерч» впервые выпустил Х-35
Армия Войска
Худрук МХТ им. Чехова попал в реанимацию
02:55
Худрук МХТ им. Чехова попал в реанимацию
Общество
Экипаж севшего в кукурузу А321 отправили на Байконур
06:24
Экипаж севшего в кукурузу А321 отправили на Байконур
Наука и техника Наука
«Хуже, чем Чернобыль»: США раскрыли тайну о катастрофе
10:24
«Хуже, чем Чернобыль»: США раскрыли тайну о катастрофе
Оружие Армия
Песков оценил ядерный потенциал России
01:11
Песков оценил ядерный потенциал России
Политика Армия
Дочь Заворотнюк обратилась к журналистам
01:19
Дочь Заворотнюк обратилась к журналистам
Шоу-бизнес
В деле об убийстве Круга появились шокирующие подробности
01:54
В деле об убийстве Круга появились шокирующие подробности
Происшествия Криминал
Малышева назвала причины долголетия россиян
01:35
Малышева назвала причины долголетия россиян
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение