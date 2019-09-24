В Турции хотят приобрести российские Су-57

В Турции рассказали об условиях покупки Су-57

Турция не исключает возможности купить российские истребители Су-57 на выгодных условиях. Об этом заявил спикер Великого национального собрания Мустафа Шентоп , пишет РИА Новости.

«Почему нет? Турция может купить для своей обороны какие-либо средства только на выгодных условиях, это можно купить или у России, или у каких-то других стран», — сказал он.

27 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган , осматривая истребитель пятого поколения Су-57, спросил российского коллегу Владимира Путина , летает ли данный самолет и можно ли его купить. На оба вопроса глава государства ответил утвердительно.

Спустя несколько дней турецкий лидер, отвечая на вопрос журналистов, допустил, что, если США не поставят Анкаре F-35, власти обязательно рассмотрят Су-35 и Су-57 в качестве альтернативы.