Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Турции рассказали об условиях покупки Су-57 

Lenta.ru + ещё 1 25 минут назад
В Турции хотят приобрести российские Су-57
Фото: ТАСС
Турция не исключает возможности купить российские истребители Су-57 на выгодных условиях. Об этом заявил спикер Великого национального собрания Мустафа Шентоп, пишет РИА Новости.
«Почему нет? Турция может купить для своей обороны какие-либо средства только на выгодных условиях, это можно купить или у России, или у каких-то других стран», — сказал он.
27 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, осматривая истребитель пятого поколения Су-57, спросил российского коллегу Владимира Путина, летает ли данный самолет и можно ли его купить. На оба вопроса глава государства ответил утвердительно.
Спустя несколько дней турецкий лидер, отвечая на вопрос журналистов, допустил, что, если США не поставят Анкаре F-35, власти обязательно рассмотрят Су-35 и Су-57 в качестве альтернативы.
Американская сторона отказалась поставлять истребители в Турцию после того, как Анкара закупила у Москвы зенитные ракетные установки С-400. США и другие страны НАТО опасаются, что если у турецких войск появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
Последние новости
В российском городе предотвратили массовое убийство в школе В российском городе предотвратили массовое убийство в школе Россия оказалась под угрозой недопуска на ЧМ-2022 по футболу Россия оказалась под угрозой недопуска на ЧМ-2022 по футболу Назван полезный для здоровья и борьбы с ожирением продукт Назван полезный для здоровья и борьбы с ожирением продукт
Комментарии
Ближний Восток , Армия , Войска , Оружие , США , Реджеп Эрдоган , Мустафа Шентоп , Владимир Путин , НАТО , РИА Новости , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван мотив готовившего массовое убийство в школе подростка
Назван мотив готовившего массовое убийство в школе подростка24
Россия выразила протест США
Россия выразила протест США487
Песков объяснил отличие полиции США от России
Песков объяснил отличие полиции США от России14
Киселев раскритиковал Дудя
Киселев раскритиковал Дудя1
Захарова отреагировала на выходку США
Захарова отреагировала на выходку США328
Видео
Захарова отреагировала на выходку США
01:03
Захарова отреагировала на выходку США
Политика
Назван мотив готовившего массовое убийство в школе подростка
04:10
Назван мотив готовившего массовое убийство в школе подростка
Происшествия
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
03:03
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
В мире
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
00:10
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
Происшествия
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
00:52
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
Происшествия
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
11:16
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
США В мире
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
01:34
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
Армия Войска
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
00:48
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
В мире Украина
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
00:23
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
Шоу-бизнес
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение