Россия и Иран разошлись в своих желаниях

После обвинений в атаке саудовских нефтяных объектов Иран публично пытается придерживаться дипломатических средств разрешения конфликта. Тегеран подготовил свой план урегулирования ситуации в Персидском заливе и в Ормузском проливе. В некотором роде инициатива схожа с российской — представленной летом этого года. Вряд ли предложение Ирана заинтересует Эр-Рияд и Вашингтон, хотя некое соглашение между сторонами позволило бы игрокам сохранить лицо и предотвратить эскалацию. Российская же примирительная инициатива не сможет найти отклик по определению: в Вашингтоне в подобных декларативных идеях видят стремление сыграть на противоречиях. Кроме того, несмотря на сходство публичных позиций Москвы и Тегерана, есть основания полагать, что их пути разойдутся в случае, если напряжённость в Персидском заливе выйдет из-под контроля.

Буквально за месяц до объявления о собственной инициативе в Тегеране поддержали российский план по обеспечению безопасности в регионе. Тогда на совместной пресс-конференции глав МИД в Москве Зариф заявил, что приветствует российскую инициативу.

Что касается безопасности в Персидском заливе, то наш взгляд с Россией очень близок. Я думаю, что безопасность можно обеспечить через сотрудничество, через синергию, а не через противодействие. Мы услышали инициативу России по безопасности в регионе. Мы приветствуем эту инициативу. Но мы также готовы подписать соответствующее соглашение, пакт о ненападении с соседними странами в Персидском заливе, — сказал глава МИД Ирана.

Презентация российских предложений прошла ещё в июле. На неё были приглашены представители пяти постоянных членов Совета безопасности ООН , арабских стран и стран Евросоюза Лиги арабских государств (ЛАГ) и БРИКС . В представленном документе содержалось предложение отказаться от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Персидского залива, создать демилитаризованные зоны, запустить «горячую линию» и установить каналы обмена информацией по военной линии — для передачи данных о закупке вооружений и вооруженных группах. Была озвучена идея о создании организации по безопасности, в которую войдут США, Китай, Индия, Евросоюз и другие игроки.

Как сказал News.ru старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов , российская и иранская концепция не противоречат друг другу и носят предельно общий характер.

Григорий Лукьянов, старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ , эксперт Российского совета по международным делам

Эти документы выражают позицию каждой из стран. Нет никаких основании полагать, что та или иная концепция будет принята в качестве дорожной карты всеми участниками процесса, включая США и Саудовскую Аравию. Это скорее заявления о принципах, которым стороны намерены следовать.

Эксперт отметил, что инициатива Тегерана призвана продемонстрировать уважение к институтам международного права, «тем самым дезавуировав антииранскую пропаганду американского политического руководства».

Ключевой пункт иранского проекта — это стремление не допустить любого присутствия в зоне залива вооруженных сил и региональных игроков, в первую очередь США и Великобритании, которые продемонстрировали свою враждебность и готовность к использованию военных средств против Ирана. Российская концепция исключает военную составляющую и делает ставку на поиск новых политических платформ для дипломатического урегулирования разногласий. В этом отношении обе концепции имеют общую направленность на невоенное разрешение противоречий в зоне залива, но по ряду других принципиальных положений страны расходятся, — сказал Лукьянов.

Он подчеркнул, что Россия в отличие от Ирана не может исключать участия региональных игроков в обеспечении безопасности Персидского залива, поскольку сама выступает в этом качестве. Лукьянов отметил, что российская инициатива в отличие от иранской не требует утверждения в ООН или других структурах.

Иранская концепция предполагает большую ответственность сторон, подписание некоторых документов, взятие на себя определённых обязательств. В этом отношении она более жёсткая и потому может показаться менее приемлемой для таких оппонентов, как Саудовская Аравия и США, — добавил эксперт.

Следует отметить, что любой пакт о ненападении и любая дипломатическая инициатива по ситуации в Персидском заливе не смогут отрегулировать использование региональными игроками «прокси-сил», а это значит, что снизить потенциал конфликта в этом районе вряд ли удастся: опосредованные нападения — слишком хороший инструмент давления.

Перечень стран в иранской инициативе явно не способствует продвижению каких-либо проектов: для Саудовской Аравии, например, куда важнее минимизировать иранское присутствие по своему периметру, а не придавать ему легитимность и закреплять статус-кво через поддержку проектов Тегерана, отмечает News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл Семёнов

Кирилл Семёнов, руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД

Пока Иран не свернёт свое присутствие в Ираке, Сирии и не прекратит помощь хуситам, для Эр-Рияда и союзников примиренческие инициативы неприемлемы. Саудовская Аравия изначально выступала против СВДП, и сейчас для стран Персидского залива стоит задача вытеснить Иран из арабского мира, а не примириться с ним, признав его влияние и доминирование. Для Катара, Кувейта и Омана иранская и российская инициативы могут быть приемлемы, но не для Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна, хотя в Эмиратах наблюдается некоторый раскол в отношении к Ирану: в Абу-Даби и ваххабитских эмиратах настроены более конфротационно, а в Дубае — на примирение.

Кроме того, если напряжённость в Персидском заливе будет выходить из-под контроля, трудно предполагать, что позиции России и Ирана окажутся одинаковы. Именно поэтому научный сотрудник Института Северной Каролины Димитар Бечев в своём недавнем материале для Foreign Policy высказал предположение, что, скорее всего, в такой ситуации Россия будет просто стоять в стороне. Принципиальное сходство дипломатических инициатив и публичных заявлений — ещё не признак сходства позиций.