Эксперты: авторитет армии поднялся благодаря Шойгу

Эксперты: Шойгу поднял авторитет армии и обеспечивает безопасность страны

Россиийские вооруженные силы стали одними из лучших в мире при бюджете, существенно меньшем чем у НАТО . Армия показала успехи в Сирии на фоне провалов США Ираке и других странах. Состояние и успехи вооруженных сил — это заслуга руководства Минобороны . Так эксперты прокомментировали упреки в адрес Сергея Шойгу в том, что у министра отсутствует военное образование и опыт.

Член оборонного комитета Совфеда , полковник запаса Франц Клинцевич назвал абсолютно несостоятельными информационные атаки на министра обороны России Сергея Шойгу по причине отсутствия у него военного образования и опыта.

«В данном случае военное образование не имеет значения. У Шойгу сегодня политическая должность. По всем направлениям у него есть квалифицированные заместители. У министра обороны есть Генштаб с соответствующей компетенцией. Когда нужны узкие специалисты, есть главкомы, командующие округов, заместители министра, начальники служб Минобороны со всеми компетенциями. Этого достаточно, чтобы быть эффективным управленцем», — считает Клинцевич.

По словам сенатора, сегодня главными для министра обороны являются задачи по строительству и оснащению Вооруженных сил, проведение модернизации, выполнение внешнеполитических функций по линии военного ведомства, рост военного потенциала, строительство системы подготовки кадров. Поэтому в данном случае уместно сравнение с другими странами. В той же Европе значительное число министров обороны являются женщинами без военного опыта, образования и званий.

«Должность министра обороны — это компетенции руководителя самого высокого уровня, обладающего стратегическим мышлением. Шойгу соответствует этому в полном объеме», — подчеркнул сенатор.

В свою очередь главный редактор журнала «Национальная самооборона» Игорь Коротченко подчеркнул, что «Шойгу — это состоявшийся профессионал». «Достаточно посмотреть на состояние нашей армии, на успехи, которые мы имеем. Все это связано непосредственно с руководством Сергея Кужугетовича Вооруженными силами. Наша армия вернула себе авторитет на родине. Наша армия одна из лучших в мире», — сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД.

Он отметил, что в современном мире от министра обороны сейчас требуются прежде всего глубокие системные знания и неординарные организаторские способности, об говорит опыт западных стран, в том числе США, Великобритании, Германии, Франции, где оборонные ведомства возглавляют лица с гражданским образованием. Коротченко подчеркнул, что главное требование к министру обороны — прежде всего компетентность и «принятие стратегически выверенных решений, широкий интеллект, широкий общеполитический военный кругозор, способность управлять большими сложными коллективами, выделять главное, ставить задачи и добиваться их реализации».

«Шойгу вывел российские Вооруженные силы на позицию одних из лучших в мире при гораздо меньшем бюджете, мы более успешны, чем американцы, абсолютно во всех областях. В том числе в новых формах вооруженной борьбы. Мы успешны в Сирии на фоне провала американцев в Ираке, Афганистане и Ливии. Шойгу не просто состоявшийся профессионал. Это профессионал высочайшего класса. Коллеги в Пентагоне завидуют, что у России такой министр обороны», — считает Коротченко.

Клинцевич напомнил, что Шойгу получил военное образование на военной кафедре Красноярского политехнического института. С 1991 года находится на постоянной воинской службе, сначала в МЧС , а затем в Минобороны, благодаря чему получил исключительный личный опыт в урегулировании многочисленных военных конфликтов.