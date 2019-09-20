Помпео надеется, что обстрелы Афганистана заденут Иран

The Onion (США): Помпео усилит бомбардировки Афганистана, надеясь, что они в какой-то момент промажут и ударят по Ирану

Вашингтон — Госсекретарь Майк Помпео (Mike Pompeo), как сообщается, отдал военным приказ усилить бомбардировки Афганистана . Рассуждая о том, как желаемого результата можно добиться оплошностью или технической неисправностью, он пришел к выводу, что они рано или поздно промажут и заденут Иран

«Я распорядился о продолжительной бомбардировке. Есть все шансы, что если мы запустим достаточное количество ракет, то хотя бы одна да отклонится от курса и попадет по Ирану», — объяснил Помпео.

Он пояснил, что командовать операцией поставит самых больших недотеп, после чего останется только ждать. Какая-нибудь из баллистических ракет обязательно промахнется и угодит в жилой район на территории Ирана.

«Чем воевать с Ираном напрямую, мы просто пошлем в Афганистан побольше дронов, а дальше дело за нашей прославленной нерасторопностью. Учитывая наши предыдущие достижения, долго ждать не придется», — заверил Помпео.

Уже на пресс-конференции Помпео осенило, что американским военным стоит заодно побомбить и Сирию с Йеменом, чтобы ускорить процесс.