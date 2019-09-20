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Туристка умерла после съеденного в Турции печенья 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
Туристка умерла после съеденного в Турции печенья
Фото: News.ru
Британская туристка скончалась на курорте в Турции. 68-летней женщине стало плохо после того, как она съела печенье.
Трагедия произошла в провинции Айдын 20 сентября, где она вместе с семьёй снимала квартиру. Как сообщает Milliyet, дама отдыхала на балконе и ела галеты. Внезапно она начала задыхаться. Находившийся рядом супруг вызвал врачей. Однако женщина скончалась до приезда медиков.
Причины её смерти будут установлены после экспертизы.
Ранее в российском посольстве в Турции рассказали, что нынешний туристический сезон «оказался очень тяжёлым». Было зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации, писал News.ru.
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Ближний Восток , Происшествия , Турция
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