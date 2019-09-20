Удары по Ходейде назвали опасной эскалацией

Операция в Ходейде может подорвать Стокгольмские соглашения, заявили хуситы

Представитель йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Абдель Салям заявил, что операция арабской коалиции на севере Ходейды может подорвать Стокгольмские соглашения между сторонами конфликта в Йемене

Ранее сообщалось, что арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию на севере Ходейды в Йемене против "военных объектов".

"Массированные удары по Ходейде — опасная эскалация, которая может подорвать шведское соглашение. Коалиция должна понести ответственность за последствия этой эскалации. На кону позиция ООН по этому вопросу. Мы напоминаем, что продолжающееся задержание судов и препятствование их разгрузке в порту Ходейда — агрессивное военное действие, угрожающее безопасности морского судоходства", — написал Абдель Салям в Twitter.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.