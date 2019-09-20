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В Турции изучат предложение России по поставкам истребителей 

RT на русском 21 минуту назад
В Турции подумают о поставках истребителей из России
Фото: РИА Новости
Начальник Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Анкара изучит предложение России по поводу поставок новейших истребителей.
Об этом сообщает CNN Turk.
«Россияне захотели показать свою продукцию на фестивале Teknofest в Стамбуле. Эта тема пока очень и очень новая. Есть предложение. Они сказали: посмотрите на наши самолёты. Нужно эти предложения изучить», — цитирует Демира телекомпания.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Турция закупит российские истребители Су-35 и Су-57.
Во время авиакосмического салона МАКС-2019 турецкий лидер спросил у президента России Владимира Путина о покупке Су-57, на что получил утвердительный ответ.
Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с телеканалом «360» рассказал о преимуществах российских истребителей Су-57.
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Ближний Восток , Армия , Войска , Оружие , Реджеп Эрдоган , Исмаил Демир , Юрий Кнутов , Владимир Путин , Авиационно-космический салон МАКС , CNN , Анкара , Стамбул , Турция
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