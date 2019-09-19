Сотрудники постпредства Кубы при ООН высланы из США

США выслали двух сотрудников постпредства Кубы при ООН

Двое сотрудников постоянного представительства Кубы при ООН будут выдворена из США , сообщили в Госдепартаменте. В ведомстве объяснили это решение деятельностью, "наносящей вред национальной безопасности США".

"После того, как два сотрудника постпредства Кубы при ООН занимались деятельностью, наносящей вред национальной безопасности США, мы попросили их покинуть дипмиссию Кубы при ООН, [они] также ограничены в пребывании на Манхэттене", — передает ТАСС заявление главы пресс-службы Госдепартамента США Моргана Ортэгуса.

О реакции официальной Гаваны по поводу этого пока неизвестно.