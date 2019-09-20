США подготовятся к войне с Ираном

По данным издания, главе государства покажут список целей для потенциального военного удара внутри страны и ряд других возможных «ответных мер». Кроме того, его предупредят: любой удар рискует перерасти в полномасштабный военный конфликт.

В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошел пожар. Возгоранию предшествовал взрыв, произошедший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». В августе они также ударили по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду, используя при этом беспилотные летательные аппараты Samad-3.

Доказательства того, что за атакой на нефтяные объекты в Саудовской Аравии стоит именно Иран, США собираются представить на Генассамблее ООН на следующей неделе. Саудовская Аравия также заявила о том, что располагает такой информацией.

14 сентября госсекретарь Майк Помпео уже высказывал обвинения против Исламской Республики: тогда он заявил, что Тегеран стоит за примерно сотней атак на Саудовскую Аравию и вместо деэскалации конфликта продолжает нападать. Такого же мнения придерживается и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.