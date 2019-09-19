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Хуситы пригрозили ударить по ОАЭ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 39 минут назад
Хуситы пригрозили ударить по ОАЭ
Фото: Reuters
Йеменские повстанцы-хуситы угрожают нанести удары по Объединенным Арабским Эмиратам, сообщили агентству Associated Press представители повстанцев.
Он заявил, что у хуситов «есть десятки целей» в ОАЭ, которые «могут быть атакованы в любое время», — сообщает «Интерфакс».
По его словам хуситы использовали «другие беспилотники, чтобы основные беспилотники могли достичь целей» во время атак 14 сентября на нефтяные предприятия Саудовской Аравии.
Напомним, в ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников.
США обвинили Иран в атаке, хотя ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские мятежники. В Сенате США призывали нанести сокрушительный удар по Ирану.
В Тегеране назвали ложью заявления США о причастности к атакам на Саудовскую Аравию. Позже йеменские мятежники пригрозили в любой момент нанести новые атаки на объекты в Саудовской Аравии.
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Комментарии4
Ближний Восток , Армия , В мире , Войска , Сенат США , Associated Press , Интерфакс , ОАЭ
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