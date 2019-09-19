Почему лидер Турции боится собственной армии

Эрдоган готовится к восстанию в вооружённых силах

Президент Реджеп Тайип Эрдоган санкционировал новую серию арестов среди военнослужащих Турции . Число задержанных за связи с организацией опального проповедника Фетхуллаха Гюлена перевалило за две сотни. Инсайдеры News.ru говорят, что последние задержания затронули военно-воздушные, военно-морские, сухопутные силы, жандармерию и даже береговую охрану. Всё это накладывается на недавний демарш турецких генералов, ушедших в отставку из-за ситуации в вооружённых силах. Подобная стилистика «общения» президента со своими военными уже выглядит обыденной, однако её причины могут оказаться более глубокими, чем кажется на первый взгляд.

В 2011 году влиятельный турецкий журналист Явуз Байдар был частью пула, который брал большое интервью у Эрдогана (тогда он занимал пост премьер-министра) в Анкаре . Во время перерыва интервьюер подошёл к политику, чтобы задать вопрос, на который тот вряд ли ответил бы при включённых камерах и диктофонах.

Вы всегда придерживались мнения, что высшие чины подрывают работу вашего избранного правительства, — вспоминает Байдар разговор с Эрдоганом, состоявшийся в 2011 году. — Сейчас, после девяти лет у власти, как вы думаете: много ли представителей сопротивления осталось в армии?

И, перейдя на шёпот, чтобы никто не услышал, Эрдоган ответил журналисту: «недовольных» в вооружённых силах больше, чем 50%. Сейчас, в 2019 году, глядя на силу и интенсивность давления, которое оказывает официальная Анкара на собственные армейские структуры, можно с горькой иронией заметить: время меняет облик политиков, но не их паранойю.

Эта неделя принесла очередное доказательство того, что Эрдоган слишком увлёкся использованием собственного административного ресурса для «чистки» инакомыслящих. Прокуратура Стамбула выдала ордера на арест свыше 200 военнослужащих из разных родов турецких войск. Источники турецкого издания Yeni Safak уточняют, что репрессии затронули сухопутные, военно-воздушные, военно-морские силы, жандармерию и береговую охрану. Полицейскими 17 сентября были задержаны 168 подозреваемых, позже суд освободил 30 человек. Свыше 50 военнослужащих находятся в розыске. Всем инкриминируют «членство в вооружённой террористической организации», а если точнее — то в организации Гюлена, которого считают «мозговым центром» несостоявшегося в июле 2016 государственного переворота в Турции.

Увертюрой к арестам выглядит недавний демарш турецких генералов, которые отказались от службы, как считается, из-за непростой ситуации в армии. Отставки начались накануне визита Эрдогана в Россию. Несогласных было всего несколько человек, однако все они — прямо или косвенно — были связаны с турецкими миссиями за рубежом. Несмотря на то, что в прошениях об отставке генералы указали абсолютно не связанные с политикой причины, эксперты уверены: представители командования отказались от службы из-за разногласий с гражданским руководством страны, которое долгое время ведёт политику вмешательства в армейский порядок.

Атмосфера в вооружённых силах Турции изменилась после неудачной попытки государственного переворота, — заявил изданию Ahval один из западных дипломатов, который знаком с обстановкой в армейской среде. — Офицеры не могут обсуждать некоторые темы открыто, относительное доверие в армии исчезло. Генералы, например, считают, что они являются обычной добычей политического класса.

Серьёзным поводом задуматься о будущем турецкой армии стало заседание Высшего военного совета, которое состоялось 1 августа. Тогда по воле гражданского руководства было принято решение об отставке ряда полковников, генерал-майоров и генерал-лейтенантов, которые, как ни парадоксально, поддержали нынешнее правительство во время неудачной попытки государственного переворота. Провалившийся бунт, как известно, тогда «повесили» на Гюлена и часть военной элиты. Счёт арестованных и бежавших из страны офицеров идёт на тысячи.

Турецкие эксперты связали августовские решения Высшего военного совета с попыткой повлиять на идеологический баланс внутри различных групп влияния в турецкой армии. Инсайдеры утверждают, что дисбаланс возник в военном командовании всего за каких-то три года. «Исход» убеждённых гюленистов из армейских структур — после пресловутого «переворота» — сыграл против Эрдогана. Репрессии привели к усилению позиций генералов-кемалистов и генералов-ататюркистов. Кемалисты и ататюркисты негативно относятся к вопросу реформирования системы вооружённых сил и хотят сохранить политическую самостоятельность турецкой армии. Это, как можно догадаться, идёт вразрез с интенциями президента: сам Эрдоган представляет армию покорной силой, обслуживающей политический класс.

По геополитическим приоритетам военная элита, как считается, также делится на разные группы — условных «западников» и условных «евразийцев». В этих фракциях наверняка есть те, кто поддерживает и не поддерживает президентскую Партию справедливости и развития , однако инсайдеры утверждают: «евразийцы» представляют собой более опасную с точки зрения субординации силу. Сторонники идеи, что Турции необходимо расширять своё влияние на евразийском пространстве, демонстрируют некоторую степень самостоятельности в вопросах, связанных с Кипром, Эгейскими островами и Черным морем, говорят News.ru люди, знакомые с атмосферой в армии. Это, естественно, не может не тревожить правительство.

Вполне очевидно, что аресты и отставки — это попытка Эрдогана привести политику армейских структур в соответствие с той линией, которую демонстрируют гражданские власти республики. Снизить сопротивление внутри вооружённых сил Турции особенно важно до начала президентских выборов 2023 года, чтобы исключить любой шанс на «военное» вмешательство в планы президента. Однако метод полицейских «чисток» в армии не даёт никаких гарантий, что представители военной элиты страны не скоординируются в последний момент и не выступят против правительства и главного гаранта сохранения нынешней политической системы. Это в тысячу раз опаснее стареющего проповедника.