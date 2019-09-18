Саудовская Аравия продала место убийства Хашкуджи

Власти Саудовской Аравии продали здание, в котором располагалось консульство страны в Стамбуле , где по основной версии произошло убийство журналиста Джамаля Хашкуджи. Об этом со ссылкой на турецкое телевидение сообщает Al Jazeera.

По данным газеты, здание купил за менее чем треть рыночной стоимости неназванный покупатель, а консульство переехало в другой район города, поближе к посольству Соединенных штатов . Издание сообщает, что для продажи здания саудовцам требовалось разрешение турецких властей, однако те в ответ на запросы СМИ заявили, что ничего не слышали о переезде консульства.

Сообщается также, что причиной продажи стало возможное наличие в здании подслушивающих устройств — такие опасения появились у саудовских дипломатов после работы в нем турецких следователей.

9 июня был опубликован доклад спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньеса Каламара, в котором говорится, что Саудовская Аравия виновна в убийстве Хашкуджи.

Проживавший в США Джамаль Хашкуджи, который расследовал коррупцию в Саудовской Аравии, пропал 2 октября 2018 года на территории саудовского консульства. Власти признали смерть журналиста лишь через 18 дней после его гибели.