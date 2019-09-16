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Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн после атаки на саудовские нефтяные объекты.
«Саудовская Аравия закрыла свой трубопровод на Бахрейн после нападения на свои нефтяные объекты», — цитирует РИА «Новости» сообщение агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В сутки Трубопровод до бахрейнского НПЗ BAPCO перекачивает 220-230 тыс. баррелей нефти компании Saudi Aramco. НПЗ пытается обеспечить судам возможность ввоза около 2 млн баррелей саудовской нефти.
В ночь на 14 сентября два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками, в результате произошли пожары на НПЗ Абкайк и Хурайс. Саудовская Аравия подтвердила, что атаки привели и приостановке производства и потере половины нефтедобычи.
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Ближний Восток , Видео , В мире , РИА Новости , Reuters , Бахрейн , Саудовская Аравия
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