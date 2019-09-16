России и Израилю становится тесно в сирийском небе

Слухов о конфликте в Сирии между Москвой и Тель-Авивом всё больше

Острые противоречия между Москвой и Тель-Авивом, связанные с израильскими атаками в Сирии , сохраняются, несмотря на недавний визит премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху Россию и его встречу с президентом Владимиром Путиным . Об этом со ссылкой на собственные источники в РФ сообщает арабоязычный портал Independent Arabia. По его данным, Россия недавно предотвратила несколько израильских атак в Сирии, прибегнув даже к угрозам сбивать истребители ВВС ЦАХАЛ

Подобные сообщения — не первые в своём роде. Ранее о том, что Москва якобы активно препятствует ударам Израиля по сирийской территории, сообщали и российские, и израильские СМИ.

Суммируя все данные анонимных источников — если им, конечно, доверять, — Россия за прошедший год предотвратила как минимум три атаки ВВС ЦАХАЛ в Сирии: в районе горы Кассион, в городе Эль-Кунейтра и в Латакии . Предполагается, что эти инциденты стали одной из главных и наиболее острых тем переговоров Путина и Нетаньяху во время визита последнего в Сочи 12 сентября. Израильский премьер, впрочем, в ходе публичной части встречи говорил о тесном сотрудничестве военных двух стран, а не о противоречиях. Хотя и в его словах при желании можно найти намёк на проблемы (пусть и преодолённые) в двусторонних отношениях.

Личная связь между нами позволила предотвратить трения, столкновения между нашими военными, — заявил тогда Нетаньяху. — Я могу ответственно сказать, что это очень важный элемент стабильности всего региона.

Independent Arabia, со ссылкой уже на израильские источники, сообщает, что в Тель-Авиве недавний визит премьер-министра в Сочи был расценён как провальный и заработать очков в преддверие грядущих парламентских выборов ему не удалось.

В числе возможных причин, по которым Россия могла бы всерьёз препятствовать ударам ВВС ЦАХАЛ в Сирии, называют не только поддержку Москвой официального Дамаска, но и катастрофу Ил-20, произошедшую 17 сентября прошлого года. Российский самолёт был сбит сирийскими средствами ПВО в Латакии в ходе израильского налёта. В Министерстве обороны России действия Израиля тогда были названы безответственными; ведомство также предупредило, что Москва оставляет за собой право на адекватные ответные шаги.

Как отметил в разговоре с News.ru военный эксперт Юрий Лямин , инцидент со сбитым Ил-20 списывать со счетов нельзя, и российская авиация вполне могла вмешиваться в недавние действия израильтян, если бы присутствовала потенциальная угроза для жизней граждан РФ. Тем не менее отсутствие точных данных не позволяет оценить ситуацию в полной мере, считает он.

Военный аналитик Антон Лавров , в свою очередь, в беседе с News.ru подчеркнул, что говорить о реальном препятствовании активности ВВС Израиля со стороны России говорить пока ещё преждевременно.

IAFsite/twitter.com

Антон Лавров, военный эксперт:

Израильтяне расценивают любое близкое присутствие самолётов ВКС РФ к объектам их ударов как помеху, и это их нервирует. Особенно после того, как при одном из их налётов сирийцы по ошибке сбили российский Ил-20. Но о препятствовании со стороны России можно будет начать говорить только в том случае, если инциденты со встречей самолётов двух стран станут регулярными. Пока этого нет.

Аналитик также ставит под сомнение и сообщения о том, что с авиабазы Хмеймим пять дней назад якобы были экстренно подняты в воздух российские истребители Су-35С, которые затем направились в южную часть Сирии для перехвата израильских боевых самолётов.

На правду это не похоже. При дежурстве на земле предотвратить израильский авиаудар по югу Сирии нельзя. Израильтянам просто гораздо ближе лететь, — напомнил эксперт.

Тем не менее спекуляции на тему противостояния России и Израиля в сирийском небе продолжаются. На днях израильское информационное издание NZIV опубликовало данные о разработке в стране новых ракет, особо подчеркнув, что они смогут поразить, например, авиабазу Хмеймим. Даже если подобные «намёки» и звучат не от официальных властей, само их наличие не привносит стабильности и в без того напряжённую ситуацию.