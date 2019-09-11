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В СК Армении сообщили о смерти российского военнослужащего 

RT на русском + ещё 2 34 минуты назад
В Армении погиб российский военнослужащий
Фото: РИА Новости
В армянском Гюмри обнаружили тело российского военнослужащего 102-й базы с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в Следственном комитете Армении.
«Погибший 23-летний мужчина являлся военнослужащим 102-й российской базы, дислоцированной в городе Гюмри. На теле погибшего обнаружены порезы», — цитирует ведомство ТАСС.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В марте вооружённый автоматом 26-летний военнослужащий покинул воинскую часть в Тверской области.
Позднее его тело обнаружили в одном из нежилых зданий, рядом с солдатом было оружие и боеприпасы
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Ближний Восток , ИТАР-ТАСС , Армения , Гюмри
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