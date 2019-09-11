Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На юге Израиля сработали сирены тревоги 

РИА Новости 1 час назад
На юге Израиля сработали сирены тревоги
Фото: AP Photo / Tsafrir Abayov
Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных обстрелах из сектора Газа, сообщила пресс-служба армии Израиля.
"Сирены прозвучали в кибуце Яд Мордехай и мошаве Нетив ха-Асара", — говорится в сообщении. По данным израильских военных, из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены три снаряда.
Ранее во вторник вечером две ракеты были запущены из сектора Газа в сторону Израиля, обе они были перехвачены системой ПРО "Железный купол". В ответ израильские военные нанесли удар по объектам ХАМАС.
Последние новости
Самарцы потребовали извинений за "испорченный" Биланом день города Самарцы потребовали извинений за "испорченный" Биланом день города В Югре мужчина бросил женщину в лесу наедине с медведем и убежал В Югре мужчина бросил женщину в лесу наедине с медведем и убежал Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Ближний Восток , В мире , Хамас , ЦАХАЛ , Израиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шпионский скандал: что знал Смоленков
Шпионский скандал: что знал Смоленков68
Поклонская прокомментировала слухи о принадлежности к царебожникам
Поклонская прокомментировала слухи о принадлежности к царебожникам55
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным43
Взяли паузу: Украина остановила разрыв с Россией
Взяли паузу: Украина остановила разрыв с Россией262
Медведев прекратил действия актов СССР и РСФСР
Медведев прекратил действия актов СССР и РСФСР72
Видео
Трамп неожиданно уволил Болтона
02:39
Трамп неожиданно уволил Болтона
В мире Армия
Япония осталась без правительства
04:19
Япония осталась без правительства
В мире Азия
В России отмечают День трезвости и День граненого стакана
04:50
В России отмечают День трезвости и День граненого стакана
Общество
В Нижегородской области полыхает склад с нефтепродуктами
00:36
В Нижегородской области полыхает склад с нефтепродуктами
Происшествия Пожары
В Крым «на танках»: Сенцов рассказал о планах
00:47
В Крым «на танках»: Сенцов рассказал о планах
В мире Статьи
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным
06:22
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным
Политика
Немытые ноги на столе: Савченко вернулась в Раду
02:42
Немытые ноги на столе: Савченко вернулась в Раду
В мире Украина
Путин уволил Карасина
01:27
Путин уволил Карасина
Политика
«Атрибутика ведьминская»: Степаненко обвинили в колдовстве
01:39
«Атрибутика ведьминская»: Степаненко обвинили в колдовстве
Шоу-бизнес
Банальные причины: Почему россияне гибнут в Турции
00:41
Банальные причины: Почему россияне гибнут в Турции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть