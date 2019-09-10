С МОССАД любая «теория заговора» перестаёт быть теорией

Как смерть учёного из Египта может быть связана с Израилем

Внезапная смерть египетского ученого-ядерщика Абу Бакра Рамадана, который прибыл в Марокко для участия в научной конференции, заставила арабские СМИ говорить о причастности к инциденту иностранных спецслужб. В частности, подозрение пало на МОССАД. Рамадан возглавлял Национальную сеть обсерваторий по радиационным данным в египетском ведомстве по ядерному и радиологическому регулированию. Однако это не главное, что заставляет сомневаться в том, что исследователь покинул этот мир по естественным причинам.

Посол Египта в Марокко Ашраф Ибрагим официально сообщил, что Рамадан скончался в результате сердечного приступа. Учёный почувствовал слабость во время конференции и отправился в свой номер. Вернувшись в отель, Рамадан ощутил, что его состояние только ухудшается, и попросил о помощи. Смерть была зафиксирована после того, как его привезли в одну из клиник в Марракеше. Ибрагим отметил, что посольство находится в тесном контакте с марокканскими властями в связи со смертью Рамадана и занимается возвращением его тела домой. Медицинские источники сообщили, что он испытывал спазмы в желудке и, вероятно, сам сообщил об этом, пока был в сознании. Образцы его крови были направлены в лабораторию, чтобы проверить, могла ли смерть произойти в результате отравления.

Арабские СМИ по-разному расставляют акценты в сообщениях о смерти учёного-ядерщика. Отмечается, что Рамадан даже не был в состоянии самостоятельно позвонить на ресепшн: к нему пришли на помощь гости отеля, когда увидели его лежащего на кровати через открытую нараспашку дверь. Панарабская корпорация Al Jazeera обращает внимание на то, что точные обстоятельства смерти Рамадана неизвестны. По данным Al Jazeera, исследователю стало плохо после того, как он выпил сок.

Египетский ядерщик был востребованной фигурой. Он принимал участие в официальных встречах с министрами окружающей среды других арабских стран. В 2015 году ему было поручено вместе с другими учёными изучить влияние ядерных реакторов Бушер в Иране и Димона в Израиле. Это дало повод арабским СМИ выдвинуть версию о причастности израильских спецслужб к инциденту в Марокко.

Димона — это «ядерная» жемчужина Ближнего Востока. Объект представляет собой самый большой в регионе ядерный завод. С тех пор, как в середине прошлого века там был запущен реактор, были произведены компоненты для примерно 200 единиц ядерного оружия. Несмотря на то, что Израиль официально не признаёт за собой никаких планов в сфере военного атома, эксперты и политики уверены: у еврейского государства есть и арсеналы, и наработки. Речь может идти о десятках ядерных боеголовок, которые находятся в руках ближневосточного союзника США. Какое место занимает Димона в этой программе Израиля, наверное, говорить излишне. Тем не менее, эксперты считают расположенный тут реактор крайне уязвимым. На фоне гражданской войны в соседней Сирии израильское руководство десятки раз повышало меры безопасности вокруг ядерного объекта из опасений, что он может быть атакован.

Могут ли секреты Димоны быть настолько чувствительными, что Израиль решился на убийство иностранца, который занимался их изучением?

В 2018 году израильский журналист-расследователь Ронен Бергман в материале для Politico связал череду смертей иранских физиков-ядерщиков с действиями спецподразделения «Кидон», которое входит в Управление специальных операций МОССАДа. За четыре года до подписания в Вене «ядерной сделки» Иран потрясла целая серия убийств тех людей, которые вплотную занимались ядерной программой республики. В январе 2010 года в результате взрыва в Тегеране погиб специалист Масуд Алимохаммади. Девять месяцев спустя жертвами терактов стали сотрудники тегеранского Университета Бехешти Маджид Шахриари и Ферейдун Аббаси. Шахриари погиб на месте, а его коллега был тяжело ранен. В июле 2011 года неизвестные расстреляли ученого-ядерщика Дариуша Резаинеджада прямо возле его дома.

Ликвидация специалистов была названа частью израильского плана по нейтрализации иранской ядерной программы. Считается, что он был разработан тогдашним директором МОССАДа Тамиром Пардо. Впрочем, если эти операции и организовывали израильтяне, то вряд ли они были исполнителями. Центральное разведывательное управление ( ЦРУ ) США уличило израильскую разведку в вербовке, которая велась в 2007-2008 годы среди иранских радикалов — сторонников Движения народного сопротивления Ирана. Израильтяне, как свидетельствуют внутренние документы ведомства в Лэнгли, готовили людей к нападениям на территории Исламской Республики. В 2014 году Вашингтону пришлось оказать давление на Израиль, чтобы он прекратил охоту за физиками-ядерщиками. Иначе сделка с Ираном оказалась бы на грани срыва.

Говорить с уверенностью о причинах смерти учёного, интересовавшегося реактором в Димоне, не приходится. С МОССАДом любая теория заговора перестаёт быть теорией.