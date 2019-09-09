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Нетаньяху заявил, что Иран разрабатывал ядерное оружие на объекте к югу от Исфахана 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Нетаньяху обвинил Иран в разработке ядерного оружия
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что Иран осуществлял разработку ядерного оружия на секретном предприятии в районе Абаде к югу от города Исфахан. Соответствующее заявление премьер сделал в ходе телевизионного обращения, которое транслировали основные каналы израильского телевидения.
"В этом месте Иран производил эксперименты, связанные с разработкой ядерного оружия", — заявил Нетаньяху, указывая лазерной указкой на район к югу от крупного города Исфахан на карте Ирана. Он добавил, что впервые сообщает об этом, хотя данные об этой локации были получены из секретных иранских документов, которые якобы ранее удалось заполучить израильской разведке, и часть из которых глава израильского кабмина обнародовал в 2018 году. "Иран уничтожил этот объект, когда понял, что Израиль раскрыл его", — добавил Нетаньяху, после чего призвал международное сообщество "оказывать еще больше давления на Тегеран".
В сентябре прошлого года премьер-министр Израиля, выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, утверждал, что в Тегеране в районе Туркуз-Абад находится секретный склад, на котором хранятся сотни тонн ядерных материалов и оборудования, относящегося к иранской атомной программе.
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Комментарии
Ближний Восток , В мире , Биньямин Нетаньяху , Генассамблея ООН , Израиль , Иран , Исфахан
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